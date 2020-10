Benny Lunenburg (KFC Dessel): “Leven een beetje tussen hoop en vrees” Jef Tegenbos

08 oktober 2020

10u03 0 Sport in de buurt Na drie weken noodgedwongen activiteit neemt KFC Dessel zondagnamiddag de sportieve draad opnieuw op. Net als de laatste confrontatie in Hoogstraten is de partij in Visé eveneens een wedstrijd in het kader van de Croky Cup.

Dessel heeft zware weken achter de rug. Zowat gans de kern werd getroffen voor het coronavirus, dat zijn sporen heeft nagelaten.

“Er is geen weg terug”, zegt trainer Benny Lunenburg. “De bekerwedstrijd moet gespeeld worden. Hoe eigenaardig het ook mag klinken: indien het een competitiewedstrijd zou geweest zijn, hadden we een week langer rust gekregen. We leven een beetje tussen hoop en vrees.”

Roofbouw

Voor de ganse club is het afwachten hoe zwaar het litteken van corona zal zijn.

“Eén zaak is zeker”, zegt Lunenburg. “De ziekte pleegt serieuze roofbouw op een lichaam. De recuperatie zal de nodige tijd vragen. Het zou me niet verwonderen moesten we daar de komende maanden de gevolgen van moeten dragen. Gelukkig begint alles terug een beetje normaal te verlopen.”

Welke spelers er zondag in Visé op het veld zullen staan, zal wellicht pas op het laatste moment duidelijk zijn.

“Dat zal afhangen van de resultaten van de testen die in het tweede deel van deze week werden afgenomen. Bij de laatste test waren acht spelers negatief. Voor het overige kan ik op dit moment weinig zeggen. Het kan zijn dat de kern volledig is. Maar de mogelijkheid bestaat eveneens dat we een groot deel van de beloftenkern moeten inschakelen. Dat weten we mogelijk pas vrijdagavond of zaterdag.”

Reeksgenoot

De belangrijkste zaak is dat iedereen opnieuw helemaal gezond zal zijn. Toch geeft de Desselse trainer zich nog niet gewonnen.

“Het zal niet simpel worden. Maar ik vind wel dat we moeten trachten om het onderste uit de kan te halen. Visé is bovendien een reeksgenoot, zodat we tegenover een goede waardemeter staan. Bovendien maken in de volgende ronde de clubs uit 1A hun opwachting. Op die manier zit er voor de club een interessante affiche in. Daarnaast is het een ideale wedstrijd met het oog op wat voor ons de start van de competitie moet worden.”