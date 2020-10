Ben Omar schenkt Lokeren -Temse eerste zege van het seizoen: “We moesten de supporters iets teruggeven” Renzo Van Moortel

03 oktober 2020

23u58 0 Sport in de buurt Merci, Yassin! Eerste competitiedoelpunt van Yassine Ben Omar (21), eerste competitiedoelpunt voor Lokeren - Temse. Vijf op negen, de Waaslanders hebben hun competitiestart hersteld.

De handjes gingen op elkaar in de tribunes. Vanuit de middencirkel zwaaide een Lokerse legende beleefd terug.

Wlodek Lubanski was nog eens op Daknam, de Pool trapte de wedstrijd officieus op gang.

Op een kille zaterdagavond in tweede nationale fêteerde Lokeren-Temse een deel van haar geschiedenis. Hoog in de tribunes keek ex-Sportingcoach Peter Maes aandachtig toe. ’t Was alweer fijn op Daknam.

Spelers, staf en supporters vierden vervolgens met een overwinning. Een moeizame, maar verdiende overwinning. Met een Bevers jeugdproduct in de hoofdrol – gekker moet het niet worden.

Verstandige kerel

We zaten al rond het uur toen Yassin Ben Omar (21) het enige doelpunt van de partij binnen tikte. Luyckx behield overzicht, de 19-jarige spelmaker duwde beheerst tegen de touwen. Zijn eerste doelpunt voor Lokeren - Temse. Bestaat er zoiets als het perfecte moment? De matchwinnaar gaf toe: “Niet dat er écht al druk op zat, maar we moesten wel winnen.”

Met dat idee in het achterhoofd had coach Yves Van Der Straeten gesleuteld aan zijn veldbezetting. Geen platte 4-4-2, wel een 4-3-3 met de punt naar achter en Tjendo De Cuyper op rechts. Ibou Sawaneh startte op de bank, Ben Omar speelde in het centrum. “Yassin kan gemakkelijk tussen de linies spelen, vlak achter de diepe spits”, verklaarde Van Der Straeten zijn keuze.

Ben Omar verwoordde het als volgt: “Als we over de grond voetballen, kan ik een meerwaarde zijn. Maar ik weet ook: het is tweede amateur. Soms is het gewoon powerplay, dus als de coach dan voor grote mannen kiest en mij op flank zet, kan ik daar wel inkomen.” Wij voorspellen he evenwel meer glorie in een centrale rol.

Een typische winger is hij alleszins niet, hij heeft “de bal liever in de voet.” Bovendien komt hij centraal ook gevaarlijker voor doel, zo bewees zijn doelpunt. “Het is mijn tweede natuur om in de zestien te duiken bij een voorzet. Ik ben blij met mijn doelpunt. Dat verdienden de supporters, ze komen met zoveel volk...Ik vind dat héél tof. Dat geeft een boost.”

Ben Omar strààlde. Een collega merkte op: “Een verstandige kerel. Hij denkt na over zijn woorden.” Zo veel was duidelijk: “Vandaag moeten we het positieve onthouden. Hierop kunnen we voortbouwen.”

Bezetting voor doel

Lokeren-Temse wervelde in de eerste helft nochtans niet - en dan zijn we nog mild. ‘t Was slappe kost dat de thuisploeg serveerde. Het had de bal, maar deed daar vaak te weinig mee. Al te vaak liep er wat mis. Technisch en/of tactisch. Van Der Straeten zag z’n elftal “de ruimtes onvoldoende gebruiken”: “We speelden zeer dominant, maar de laatste pass ontbrak. Ofwel was er te weinig diepgang, ofwel was de bezetting voor doel onvoldoende.”

Veel kansen noteerden we inderdaad niet. Het werd stiller op Daknam. Tussendoor deelde de stadionspeaker mee dat de bestuurder van een Volkswagen met nummerplaat ABC z’n koplampen had aangelaten.

Toen de Wase coach tien minuten na de pauze Ibou Sawaneh inbracht, liep het vlotter. De Man schoof een rijtje lager, Ibou bracht power en gestalte...als linksvoor, “Een goede keuze”, vond Ben Omar. “Die gast heeft superveel ervaring en kan ons op gelijk welke positie een meerwaarden brengen. En dat heeft hij ook gedaan.”

Luttele minuten nadat de Gambiaan was ingevallen, stond de voorsprong op het bord. De koplampen van de Volkswagen met de ABC-nummerplaat brandden evenwel nog steeds, zo verkondigde de stadionspeaker.

In tegenstelling tot de voorbije weken bleven de Waaslanders voetballen, zochten zo nooit de lange bal. Op uitdrukkelijk verzoek van hun coach. Ben Omar: “We bleven geduldig en kregen nog twee à drie kansen op een doelpunt. Het was niet altijd goed, maar we moest vandaag maar één ding doen: de supporters iets teruggeven.

Achterin lietenLokeren-Temsen na hun doelpunt geen steekje meer vallen - Merelbeke creëerden geen enkele kans die naam waardig.

ABC

Zo staan de Waaslanders na drie speeldagen met vijf punten in de buik van het klassement. Een start waarmee te leven valt. “Er zit nog veel afval in, maar we moeten vooruit kijken”, besloot Ben Omar. Even verderop merkte Yves Van Der Straeten fijntjes op: “We hebben nog geen enkele officiële match verloren.”

De stadionspeaker legde een plaatje op: ABC van de Jackson 5.

Humor op Daknam.

‘t leven is mooi als je gewonnen hebt.

Merci, Yassin!