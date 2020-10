Ben De Goignies ziet Leuven Bears winnen tegen Brussels: “We doen al het mogelijke en onmogelijke” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

18u37 0 Sport in de buurt Leuven Bears heeft de oefenmatch tegen Brussels dit weekend tot een goed einde gebracht. Er werd met 83-73 gewonnen. Het is een nieuwe stap in de voorbereiding. Naast het veld doet men er bij Bears alles aan om klaar te zijn voor de start van de nieuwe competitie. De uitdagingen zijn groot, het enthousiasme evenzeer.

Voorzitter Ben De Goignies stelt dat het voorbereidingsproces voort zijn weg gaat. “Iedereen is gezond, er zijn geen besmettingen. Het is enkel nog wachten op de twee Amerikanen (Ebondo en Haynes, red.). Die verwachten we eind oktober. Kotrulja ligt momenteel wel nog in de lappenmand. Doordat de kern nog niet compleet is, krijgen de jongeren meer kansen om zich voort te integreren. Dat loopt vlot.”

Oefenprogramma

De voorbije weken kon Leuven Bears al drie oefenmatchen afwerken. Ben De Goignies stelt dat het niet eenvoudig is. “Het is een rare situatie. Ik heb begrepen dat men bij Brussels al vroeg aan de slag was. Wij hebben opgestart in augustus. Mechelen is pas deze maand met de trainingen herbegonnen. Het geeft een vertekend beeld van de waardeverhoudingen momenteel. Toen wij opnieuw opstartten, was dat aanvankelijk halftijds. Sinds deze maand hebben we een tandje bijgezet. Het is ook niet makkelijk om oefenmatchen te organiseren. We doen al het mogelijke en onmogelijke. Het duurt langer om de Amerikanen naar ons land te krijgen. De procedures in verband met arbeidsovereenkomsten zijn in de Verenigde Staten strenger geworden. Normaal staat een Amerikaan binnen de vier weken in ons land. Nu mag je daar zes weken voor rekenen.”

Mensura

Intussen doet de club er alles aan om een en ander veilig te laten verlopen. Ben De Goignies bevestigt. “Mensura heeft de tien zalen van de eersteklassers gescreend. Hun adviezen hebben we nu in handen. Hun raadgevingen moeten ons toelaten om een zo maximaal mogelijke bezetting in de Sportoase toe te laten. Met de Sportoase is er al overleg geweest. Het is enkel nog wachten op de goedkeuring van de stad Leuven. We zouden duizend supporters in onze zaal kunnen ontvangen. Om dat verwezenlijken, moeten we de twee tribunes achter de korven wel opnieuw uitrollen. De voorbije jaren was dat niet meer gebeurd. Indien dat lukt, zullen we op dat vlak niet te veel hinder ondervinden.”

Financiële gevolgen

In welke mate ondervindt Leuven Bears financiële gevolgen van de coronacrisis? Ben De Goignies nuanceert. “Uiteraard hebben we inkomstenderving. Daar moeten we niet flauw over doen. Het probleem momenteel is dat we enkel uitgaven hebben, geen inkomsten. Ik stel echter vast dat onze partners relatief positief reageren. Je merkt dat er solidariteit is. Leuven heeft misschien niet die ene grote sponsor, maar diegenen die ons steunen, doen dat wel trouw. Dat heeft nu zijn voordelen.”

Sportieve uitdaging

Ben De Goignies wil in het komende seizoen met zijn ploeg voort succes behalen. “Ik denk dat de ommekeer vorig seizoen al duidelijk was. We stonden op een positie die recht gaf op deelname aan de play-offs toen de lockdown een feit werd. In het komende seizoen willen we die positie bestendigen. Het plotse vertrek van Robertson is een aderlating. Met Ebondo en Haynes hebben we twee vervangers ingehaald om dat te compenseren.”

Streaming

Het is de bedoeling dat de wedstrijden van Leuven Bears allemaal live gestreamd worden. Ben De Goignies verschaft meer uitleg. “Supporters die een abonnement hebben bij om het even welke eersteklassers kunnen alle matchen in eerste nationale via streaming volgen op televisie. Gewone supporters zullen een aangepast TV-abonnement kunnen kopen voor 55 euro. Ook dan kunnen zij alle matchen volgen. Het is de bedoeling dat er bij de beelden ook commentaar wordt geleverd. Wie dat in Leuven voor zijn rekening zal nemen, weten we momenteel nog niet. Cercle Brugge had in augustus een experiment in het voetbal. Hun match werd (weliswaar gratis) gestreamd. 120.000 voetballiefhebbers volgden de match van de Bruggelingen. Zo’n vaart loopt het nog niet in het basketbal, maar het toont wel aan dat er mogelijkheden zijn.”