Belgium Racing racet van het ene weekend naar het andere Joost Custers

06 oktober 2020

11u15 0 Sport in de buurt Belgium Racing stond afgelopen weekend aan de start van de Belcar-race in de marge van het bezoek van het Europees Kampioenschap NASCAR aan Circuit Zolder. Het werd een druk weekend, want Belgium Racing-speerpunten Dylan Derdaele en Marc Goossens betwistten eveneens de NASCAR-races.

De balans na afloop van het weekend is positief voor het team uit Lommel: in Belcar scoorde het Limburgse team een klassezege met Lamborghini, een podium met Porsche en een onverhoopt algemeen podium waarbij het bovendien uitloopt in de tussenstand voor het kampioenschap. In de NASCAR-races pakte Marc Goossens voor eigen publiek tweemaal een podium, maar moest Dylan Derdaele twee keer de handdoek werpen in het zicht van het ereschavot.

Dylan Derdaele plaatste de Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO op een achtste plaats op de grid, na zeven ongenaakbare prototypes. “Een logische plaats, dit is waar we op pure snelheid horen te staan. We vechten boven onze gewichtsklasse”, aldus de Limburgse veelwinnaar, die bij de start van de race zijn duivels ontbond en meteen enkele plaats goedmaakte. Na drie uur strijd pakten Derdaele en teamgenoot Nicolas Saelens een nieuwe klinkende zege in de Belcar 3-klasse en bovendien een tweede plaats in het algemene klassement. “Dit is echt onverhoopt!”, erkent Saelens. “De teamleiding had ons voor de start de opdracht gegeven om te pushen en dat is wat we hebben gedaan. Door het harde werk diepen we bovendien onze voorsprong in de tussenstand uit. We moeten nu de komende wedstrijden geconcentreerd blijven en trachten die tweede opeenvolgende titel te pakken.”

Races volgen elkaar op

Behoudens wijzigingen vanwege de coronapandemie, herneemt de NASCAR Whelen Euro Series half november in het Tsjechische Most. Over 2 weken trekt Belgium Racing wederom naar Circuit Zolder voor een dubbele race in de marge van het tweede DTM-weekend, maar voor het zover is, zakt het team dit weekend af naar het Nederlandse Circuit Zandvoort voor de Ford Fiesta Sprint Cup. Dylan Derdaele voert daar eveneens de tussenstand aan, terwijl Tomas De Backer de Junior-ranking leidt en Belgium Racing/Ford Peerlings op kop staat in de Ford Dealer-ranschikking.