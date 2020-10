Belgium Racing op weg naar titel: Longin-Longin-Corten winnen Belcar-race Joost Custers

04 oktober 2020

17u23 1 Sport in de buurt Limburger Dylan Derdaele en zijn teamgenoot Nicolas Saelens hebben met een tweede plaats in de Belcar-race een mooie stap naar een tweede nationale titel gezet. De zege in Zolder was voor Longin-Longin-Corten.

De vierde wedstrijd van het Belcar Endurance Championship werd een slijtageslag waarbij amper de helft van de wagens probleemloos de drie uur durende race konden afwerken. Ondanks de eerdere zorgen tijdens de trainingen, won het trio B. Longin-S. Longin-Corten in de Krafft Racing Norma M20FC, voor de leiders in het kampioenschap, Dylan Derdaele en Nicolas Saelens in de Lamborghini Supertrofeo van Belgium Racing. Zij doen gezien het wedstrijdverloop een gouden zaak in de puntenstand. T2 Racing werd derde.

Vooral Deldiche Racing deelde zwaar in de klappen met een oponthoud voor de drie Franse prototypes, die ook alledrie mee de wedstrijd maakten. Zowel Dejonghe-Boonen als Vanbellingen-Joosen lagen op een bepaald ogenblik aan de kop van de race. Bij Russell Racing deden ze zichzelf de das om, met maar liefst drie drive throughs voor Van Hooydonk en één voor Magnus. De rode Norma strandde uiteindelijk langs de kant op tien minuten van het einde.

De familie Longin en Christoff Corten mogen dus na drie tweede plaatsen eindelijk met de zegebloemen zwaaien. De T2 Racing Norma van Gepts-Heim werd derde algemeen en tweede in Belcar 1. Opvallend was dat maar liefst zes van de acht open wagens met problemen af te rekenen hadden en dat na amper drie uur racen!

Belgium Racing en Red Ant Racing in GT

Waar Belgium Racing absoluut geen tegenstand had in de klasse Belcar 3 en onbezorgd naar de zege reed en wie weet de nationale titel, werd in Belcar 2, de klasse voor de Porsche 911, wel geknokt. De zege was na een knappe race voor de familie Redant… in de Red Ant Porsche 991 GT3 Cup, voor K.Wauters-Goossens (Belgium Racing) en De Wilde-Müth (Speedlover). Vermelden we nog de zeges van Küpper Racing (BMW) en Simtag Racing (BMW) in Belcar 5 en 6

Over twee weken volgen de vijfde en zesde race van het Belcar-seizoen tijdens het tweede bezoek van het DTM aan Circuit Zolder.