Belgische titel en brons voor Emma Szekely, Sente Sentjens en Anna Corvers pakken medailles Koen Wellens

11 oktober 2020

19u24 0 Sport in de buurt De Limburgse deelnemers aan de Belgische kampioenschappen voor aspiranten en nieuwelingen hebben het weekend afgesloten met vier medailles. Emma Szekely pakte de Belgische titel in de tijdrit voor 14-jarige aspiranten. In de wegrit pakte ze derde plaats. Anna Corvers werd tweede in dezelfde koers. Sente Sentjens legde beslag op de derde plaats in het BK voor eerstejaars nieuwelingen.

De enige Belgische titel was voor Emma Szekely. De Maaseikse was de beste in de tijdrit en mocht na afloop haar zoveelste driekleur aantrekken. Er zat zelfs een dubbelslag in, maar in de wegrit strandde de Maaslandse op de derde plaats. Anna Corvers mocht als winnares van de zilveren medaille mee op het podium. Bij de jongens was de beste prestatie voor Ferre Hulsmans. De zoon van provinciaal coach Kevin Hulsmans pakte de vijfde plaats.

In het nieuwelingenkampioenschap was Sente Sentjens de enige Limburgse medaillewinnaar. Een verrassing is dat niet want de Peltenaar startte als één van de favorieten. Op het einde van een zware koers kwam hij echter nipt tekort in de sprint. “Ik was zelfs verrast dat ik nog derde werd. Ik heb geprobeerd om mee de koers te maken, maar uiteindelijk werd het toch een sprint. Daarin moest ik van ver komen. Ik wist dat ik geen kans meer maakte op de overwinning. Derde worden is mooi, maar er zat vandaag zeker meer in”, zegt Sentjens.

Naar Acrog Balen

De zoon van ex-prof Roy Sentjens is één van de talenten bij de nieuwelingen. Betekent dat dan dat het hele peloton reageert als hij aanzet? “Toch niet, hoor”, lacht hij. “Tenminste, ik heb dat niet gemerkt. Het BK was mijn voorlaatste wedstrijd, binnen twee weken rijd ik nog het nationaal kampioenschap tijdrijden. Daarna gaat de riem er af. Volgend seizoen rijd ik trouwens bij Acrog Balen. Dat lijkt mij de ideale ploeg om als tweedejaars nieuweling helemaal tot ontplooiing te komen.”

Bij de tweedejaars was er geen Limburgse medaille. Tijl Swennen startte als één van de kanshebbers, maar de Perenaar strandde uiteindelijk op de vijfde plaats. De overwinning ging naar favoriet Aaron Dockx. De Antwerpenaar pakte eerder dit jaar ook al de nationale titel in het veld.