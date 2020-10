Belgische rallytalenten Gregoire Munster en Louis Louka sterk in Europees kampioenschap rally Joost Custers

05 oktober 2020

08u21 0 Sport in de buurt Een van dé sportieve prestaties dit weekend was zonder meer de vierde plaats van Grégoire Munster en Louis Louka in de Portugese manche van het FIA ERC of Europese rallykampioenschap. De jonge Belgen reden in hun BMA Hyundai i20 R5 een quasi foutloze rally en dienden enkel Lukyanuk, Bonato en Arés voor te laten. Grégoire Munster toonde zich dan ook zeer gelukkig na de wedstrijd

Uiteraard hebben we in ons land Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul in het WRC of WK Rally, maar als het anakomt op jong talent dan is Grégoire Munster misschien wel dé Belgische hoop op een opvolging van meervoudig vicewereldkampioen Thierry Neuville, die overigens net als Munster in een Hyundai rally rijdt. Munster was dit weekend toe aan zijn derde Europese wedstrijd en deed het voortreffelijk.

“We zijn erg blij met de prestatie die we dit weekend hebben laten zien”, vertelt de jonge Belg op de persconferentie. “Ik denk dat het tempo goed was en we hebben een aantal hele mooie tijden gereden. We zijn daar ook in geslaagd wanneer het nodig was, bijvoorbeeld in de laatste lus. De omstandigheden waren het hele weekend erg lastig met echt wisselend weer. Vandaag was het wat makkelijker met etappes die helemaal droog of helemaal nat waren, al bleef het moeilijk voor de bandenkeuze. Ik denk niet dat we voor de laatste lus een optimale keuze gemaakt hebben. Echter, we behalen hier onze eerste ERC1 Junior-overwinning. Het was ook erg leuk om onze eerste scratch in het ERC te rijden en dat in onze derde deelname met een R5 aan een wedstrijd van het EK! Het niveau is hier echt hoog en dus mogen we best trots op onze prestatie zijn. Ik hoop dit seizoen nog meer ERC-wedstrijden te rijden. We bevinden ons in een hele goede positie voor het ERC1 Junior Championship en ik zal in Spa zeker de afsluitende rally rijden. Nu gaan we proberen om een van de twee andere wedstrijden op de kalender ook aan ons programma toe te voegen.”

Uiteraard zien we Gregoire Munster dit weekend in Oudenaarde voor de tweede proef van het Belgian Rally Championship.Hij neemt het er op tegen de andere toppers van het BK rally.