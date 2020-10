Beau Ndiaye ontpopt zich tot defensieve sterkhouder bij SKN Sint-Niklaas: “Mijn duelkracht is onmisbaar in deze kern” Renzo Van Moortel

01 oktober 2020

15u53 0 Sport in de buurt Ploegmakkers noemen hem onmisbaar, zijn coach smeekte na de eerste nederlaag om zijn snelle terugkeer. Verdediger Beau Ndiaye (21) is op korte tijd uitgegroeid tot sterkhouder van derdenationaler SKN Sint-Niklaas. Met fysieke présence en ervaring als grootste wapens.

Beau Ndiaye - vrijdag werd hij 21 - belandde in februari van dit jaar in de Meesterstraat. In zijn twee eerste wedstrijden toonde hij meteen zijn meerwaarde. Sterke prestaties tegen Harelbeke en Hamme - slechts één tegendoelpunt op 180 minuten. Instant succes, zeker als je weet dat Sint-Niklaas vorig seizoen gemiddeld 2,04 doelpunten per wedstrijd incasseerde.

Ndiaye maakte indruk. Op ploegmaats, trainers en journalisten. “Een ontluikend talent in het hart van de verdediging”, schreven we toen lyrisch. Twee domme strafschopovertredingen in zijn derde match, gevolgd door een coronacrisis staken zijn opmars even in de koelkast, maar afgelopen weekend toonde hij in Lede opnieuw zijn belang voor voor deze Klaasjes.

Een week later dan gehoopt - op de openingsspeeldag sukkelde hij met last aan de achilleshiel -, wel sneller dan verwacht. Ndiaye: “Dankzij een gerichte behandeling geraakte ik vroeger fit.”

Trainen bij Rupel Boom

Tot groot jolijt van coach Sven Van Den Broeck, die na het verlies tegen Torhout luidop om zijn terugkeer smeekte. “Ik krijg van de groep het gevoel dat ze mij nodig hebben”, aldus de verdediger.

Ploegmakker Dean Vermincksel noemde hem eerder deze week nog ‘onmisbaar.’ “Fysiek ben ik enorm sterk, dat is essentieel in deze kern”, verklaart Ndiaye zijn belang. “Toen ik bijtekende, heb ik aan de coach verteld dat ik er alles aan zal doen om het project van Sint-Niklaas te laten slagen. Daarbovenop beschik over een grote dosis duelkracht en voeg ik extra ervaring toe.”

Klinkt vreemd uit de mond van een 21-jarige jongeman, maar in tegenstelling tot zijn nog groenere collega’s heeft Ndiaye er op dit niveau al een vrij indrukwekkend parkoers opzitten. In het seizoen 2018 - 2019 trainde hij één seizoen in de A-kern van huidige eerstenationaler Rupel Boom - “daar heb ik veel bijgeleerd”- en in het najaar van vorig jaar speelde hij twaalf wedstrijden, waarvan acht in de basis, bij toenmalig tweedeamateurklasser Duffel.

Zonder ongelukken krijgt hij zaterdagavond zijn vijfde basisstek bij Sportkring, de tweede van dit seizoen.

Spelen tegen Overijse

De Waaslanders ontvangen Tempo Overijse, co-leider in derde nationale met vier op zes en taaie klant. Afgelopen weekend pakten de Brabanders drie punten in Torhout, dat de week voordien afgetekend kwam winnen in de Meesterstraat en luidop de titel ambieert.

Oké, de West-Vlamingen vielen in Overijse vlak na de pauze met tien man en het eerste doelpunt kwam vanop de stip, maar het zegt iets over de kwaliteiten van de Brabanders. Logisch dat Ndiaye zich aan een ‘zeer moeilijke partij’ verwacht: “Overijse is een sterke tegenstander”, erkent de verdediger, die met Yanni De Vriendt en Yan De Maeyer enkele voormalige Rupelboys tegen het lijf zal lopen. “Altijd leuk om tegen ex-ploegmaats te spelen.”

Al zal de jonge verdediger zaterdagavond vooral in het zog van Tempo-targetman Sander Van Eyk te vinden zijn. Een type dat hem wel moeten liggen, zo weet Ndiaye. “Als verdediger mag je nooit schrik hebben van je rechtstreekse tegenstander. Zo’n kleine spitsen kunnen met hun explosiviteit steeds verrassend uit de hoek komen. Een targetspits komt vaker in de bal. Zo kan ik meer in duel spelen en minder op snelheid, waardoor ik mijn fysieke présence optimaal kan uitbuiten.”

Bijgevolg zal Sint-Niklaas dus nog eens een clean sheet pakken, merken we gekscherend. “Het wordt een loodzware opdracht, maar we gaan er alles aan doen om drie punten thuis te houden”, besluit de verdediger bloedserieus.