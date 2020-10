BBC Hansbeke overtroeft Sgolba Aalter in zoutloze derby Johan Picqueur

11 oktober 2020

20u55 1 Sport in de buurt Basketbalclub SDHW Hansbeke heeft in eerste landelijke de derby van het Meetjesland gewonnen. Sgolba Aalter werd in eigen huis kansloos gelaten. Het werd 54-85.

De derby van het Meetjesland lokt traditiegetrouw veel volk. Maar 2020 is een jaar waarin heel wat tradities worden gebroken. Corona verplichtte Aalter tot een zeer beperkt bezoekersaantal waardoor van een derbysfeer nauwelijks sprake kon zijn. En ook op het parket was de spanning helemaal zoek.

“We hebben van de eerste minuut het heft in handen genomen”, blikt Damien De Beurme (Hansbeke) terug. “Aalter was zwakker dan we vooraf hadden ingeschat. Het onverwachte verlies op Turnhout had ons wakker geschud. Hansbeke ambieert dit seizoen de titel. Op de openingsspeeldag meteen verliezen, brengt je met beide voeten op de grond. Die wake-up call hadden we nodig. Tegen Sgolba Aalter nam Nathan De Meulemeester de hele ploeg op sleeptouw. Ook Grygalis was top. Defensief zat het allemaal erg goed waardoor we offensief erg efficiënt waren.”

Hansbeke had halfweg een dubbele (21-42) voorsprong en gaf die niet meer weg.

“In de kleedkamer zeiden we tegen elkaar dat we de wedstrijd in het derde kwart moesten afronden”, vervolgt De Beurme. “We hadden deze ruime zege nodig. Het uitvallen van Maxime Lievens met een knieblessure, moet de ploeg collectief opvangen. Linksens speelde een zeer goede tweede helft en Glenn Vlaminck zette alweer een stap vooruit.”

Zwaar kaliber

“We waren meer dan een maatje te licht”, geeft Sem Vanderbauwhede (Sgolba Aalter) ootmoedig toe. “Wij moesten te veel zoeken en kwamen te weinig tot scoren. Aalter heeft nooit aanspraak gemaakt op de zege. Het is nooit leuk om te verliezen, maar dit is toch wel een zware nederlaag. En dan vooral de manier waarop is erg zuur. Volgende week spelen we tegen Turnhout, de ploeg die Hansbeke versloeg. Het is vooral jammer dat we tegen Donza de zege lieten liggen. Maar laten we ons niet blind staren op de uitslagen. Je moet ook durven kijken naar het kaliber van de opponenten. We moeten wedstrijd per wedstrijd opbouwen en nog niet te vroeg conclusies trekken. We gaan er met volle moed tegenaan.”

Tussenstanden: 14-25; 21-42; 36-62; 54-85