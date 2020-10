BBC De Westhoek Zwevezele niet zonder moeite voorbij Waregem: “Zege is goed voor het moraal” Bjorn Vandenabeele

04 oktober 2020

16u03 0 Sport in de buurt In tweede landelijke won BBC De Westhoek Zwevezele zaterdagavond met 65-60 de West-Vlaamse derby tegen Basket Waregem B. Het team van coach Gino Defraeye moest diep gaan om de overwinning in Zwevezele te houden. Michael Jégou blikt terug op dit West-Vlaams onderonsje.

BBC De Westhoek Zwevezele begon sterk aan de partij, maar Waregem nam al snel de leiding over. “Het was geen gemakkelijke tegenstander om de competitie tegen te openen”, vertelt Michael Jégou na afloop van de wedstrijd. “Waregem is een jonge ploeg die heel veel snelheid kan brengen, maar ze spelen ook binnen een strakke organisatie. We konden meteen wat punten uitlopen, maar die voorsprong verdween als sneeuw voor de zon. Waregem zette veel druk en scoorde vlot op de fastbreak. Wij leden heel veel balverliezen door hun agressiviteit.”

Dat zorgde ervoor dat Waregem de leiding overnam bij de rust. “Ook na de pauze veranderde er niet veel aan het spelbeeld, maar ze liepen ook nooit heel ver weg van ons. Het verschil bleef altijd slechts een paar puntjes. In het vierde quarter vielen onze shots plots wel goed binnen en presteerden we ook veel meer als team. Dat leverde ons uiteindelijk de voorsprong en de overwinning op.”

Nog veel werk aan de winkel

“Het was zeker geen goede match”, gaat Jégou verder. “Maar wel een belangrijke overwinning. De eerste competitiematch winnen is een opsteker voor het moraal binnen de ploeg. We hebben aardig wat nieuwe spelers aangetrokken in het tussenseizoen. Dat vraagt de nodige tijd om die allemaal in te werken binnen de spelpatronen van de coach. Elke match gaat het beter en beter en ik hoop dan ook dat we nog heel veel progressie in onze prestaties zullen zien dit seizoen.

Nu Zwevezele degradeerde uit eerste landelijke zijn de ambities groot. “Dat is natuurlijk niet eenvoudig met een ploeg als Avanti Brugge in de reeks, maar het is wel onze bedoeling om de top van het klassement te spelen. Dat zijn we aan onszelf en de supporters verplicht. We werken wedstrijd per wedstrijd verder en proberen zoveel mogelijk matchen te winnen. Persoonlijk draait het goed, maar niet ideaal omdat ik wat op de sukkel ben met mijn knie”, besluit Jégou.