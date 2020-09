Bart Van Den Broeck (KAC Betekom) na nederlaag tegen Zwarte Leeuw: “Hebben het vooral voor de pauze weggegeven” Adriaan Schepers

27 september 2020

12u12 0 Sport in de buurt Na de ruime zege op speeldag één bij Sint-Lenaarts ging KAC Betekom dit weekend met 1-2 onderuit tegen Zwarte Leeuw. Flankverdediger Bart Van Den Broeck vond dat de bezoekers de zege niet gestolen hadden op basis van een sterke eerste helft maar vooral ook een mindere eerste helft van Betekom.

“Achteraf bekeken kan ik wel stellen dat Zwarte Leeuw de drie punten niet gestolen heeft”, opent Van Den Broeck. “En dan vooral op basis van de eerste helft waarin wij niet scherp genoeg waren, waarin de tweede bal veelal voor hen was. In onze 1-4 zege van vorig weekend was net dat onze kracht. Toen wonnen we wel bijna alle duels. Nu dus niet en dan kijk je tegen een dubbele achterstand aan bij de rust. Na de pauze kwamen we wel gretiger het veld op en wonnen we meer duels. Toen waren we wel de evenknie van Zwarte-Leeuw en hadden we ook enkele kansen op de aansluitingstreffer. Die viel uiteindelijk pas twee minuten voor affluiten en dat was te laat om nog aanspraak te kunnen maken op meer. Globaal gezien kan je concluderen dat we de match verloren in de eerste helft.”

Na de knappe en ruime zege op het veld van Sint-Lenaarts is dit misschien eerder een onverwachte nederlaag gezien jullie thuisreputatie?: “We wisten dat Zwarte Leeuw zich serieus versterkt heeft en dat zij bovenaan gaan meedraaien. Persoonlijk vond ik hen ook veel beter dan Sint-Lenaarts een week geleden, zonder een afbreuk te doen aan onze zege daar. We moeten uit deze match vooral meenemen naar volgende week dat we scherp moeten zijn vanaf het begin. Als dat niet het geval is, kan je van iedere ploeg in deze reeks verliezen, dat bewijzen de uitslagen ook deze week weer. En zeker tegen een fysiek sterke ploeg als Zwarte Leeuw. We hebben de voorbije jaren toch een thuisreputatie opgebouwd waardoor het jammer is dat we nu meteen de eerste match voor eigen volk verliezen. Maar goed, we zijn nog maar twee matchen ver en vorige week pakten we drie bonuspunten. De ploeg is in mijn ogen versterkt in vergelijking met vorig jaar, zeker op voetballend vlak. Volgende week moeten we vol voor de zege gaan tegen De Kempen zodat we van een goede start kunnen spreken.”