Bart De Moor: “Black Boys Erpe Mere is gewapend om het behoud te verzekeren” Johan Picqueur

30 september 2020

21u15 0 Sport in de buurt Black Boys Erpe Mere start zaterdag 3 oktober aan zijn avontuur in tweede landelijke. De promovendus teert op een goede voorbereiding en coach Bart De Moor hoopt die lijn tegen Ieper B te kunnen doortrekken.

Met een oefenwinst van 88-76 op zak tegen Geraardsbergen is het vertrouwen bij Black Boys Erpe Mere groot. “We hebben een zeer goede voorbereiding op zak”, blikt coach Bart De Moor terug. “Weliswaar tegen voornamelijk lager gerangschikte teams, maar Bavi Gent bleek een degelijke opponent. En ook tegen Geraardsbergen moesten we de handen uit de mouwen steken. Jammer dat in die wedstrijd Tim Van Driessche een breuk in de duim opliep waardoor we hem nu zes weken zullen moeten missen.”

Een streep door de rekening van trainer Bart De Moor die aan zijn derde seizoen bij Black Boys begint. In die periode degradeerde Erpe Mere uit tweede landelijke om er het jaar erop weer naar te promoveren. “We beginnen met een goed gevoel aan de competitie”, zegt De Moor. “Er zit nog groeimarge in de ploeg. Het niveauverschil tussen eerste provinciale en tweede landelijke is best groot. Die stap zal met vallen en opstaan gaan. We gaan resoluut voor het behoud. Avanti Brugge is de gedoodverfde titelkandidaat. Okapi Aalst B en Gent-Oost Eagles komen daar vlak achter. Sint-Niklase Condors heeft zich serieus versterkt. Op verplaatsing gaan we het verschil niet maken. Sowieso moeten we altijd de punten kunnen thuishouden. Met Vince Van der Vreken en Tim Van Driessche kwamen we versterkt uit de transferperiode. Alleen wordt de kern wat oud. Maar dankzij ervaren spelers zijn we gewapend om het behoud te verzekeren.”

Ervaren kern met vertrouwen

“Je mag van ons georganiseerd basket verwachten”, vervolgt De Moor. “We benutten onze ervaring ten volle. Scoren doen we vlotjes. Het nadeel is dat we door de hoge leeftijd moeten inboeten aan snelheid. Dat komt onze verdediging niet echt ten goede. Gelukkig beschik ik over tien volwaardige spelers. Ingeval foutenoverlast kan ik wisselen zonder te verzwakken. De sfeer is goed en hopelijk blijft dat zo. We beginnen vol vertrouwen aan de competitie. Ik zou graag beginnen met een thuiszege tegen Ieper B”, besluit De Moor.