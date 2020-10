Bambrugge vloert Torhout met 2-1 en heeft competitiestart in nationale niet gemist Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

20u11 0 Sport in de buurt Met zes op negen kan nieuwkomer Racing Brugge terugblikken op een geslaagde start in derde nationale. De ploeg won met 2-1 van Torhout. Op de overwinning van Bambrugge valt weinig aan te merken. In de slotfase kwam men weliswaar onder druk te staan, maar voordien werden voldoende kansen afgedwongen om de zege te rechtvaardigen.

Racing Bambrugge speelde een meer dan degelijke wedstrijd tegen Torhout. Trainer Levi Jacobs stelt dat de winst van zijn ploeg logisch was. “Onze start was ijzersterk. Een bal van Calenbergh werd van de lijn gehaald en we troffen het doelhout. Het waren eerste waarschuwingen. Na zeven minuten kwamen we heel terecht op voorsprong. Van Calenbergh verschalkte de bezoekende doelman met een tegenvoets schot.”

Sterke eerste helft

Ondanks de voorsprong bleef Racing niet op de lauweren rusten. Levi Jacobs zag dat het goed was. “We stapelden de kansen op, maar gaandeweg kwamen de West-Vlamingen beter in de match. Delmoitié moest een gevaarlijke bal onderscheppen. Doelman Godijn kon zich ook een keer onderscheiden. Toch bleven we de partij domineren. Van Den Meersch had nog een goede kans om de 2-0 binnen te tikken. Die kwam er voor de rust niet meer.”

Kleine opdoffer

Na de rust lukte Torhout de gelijkmaker. “Seron scoorde, na geharrewar voor doel, scherp binnen. Dat was een domper. Ik verwachtte toen powerplay van Torhout, maar die kwam er niet. We kregen andermaal kansen om op voorsprong te komen. Halverwege de tweede helft konden we de zaken rechtzetten. In de slotfase kwam de tegenstander wel opzetten. Toen konden we het hoofd koel houden.”

Geslaagde start

Door de 2-1 overwinning blijft Bambrugge bovenaan meedraaien. Levi Jacobs is opgelucht. “We mogen als nieuwkomer van een geslaagde start spreken. Tegen Anzegem kregen we misschien iets te weinig. Anderzijds miste Melsele vorige week tegen ons een strafschop. De rekening zal dus wel kloppen. Zaterdag trekken we naar Overijse. Hopelijk recupereer ik dan Lammens en Bambust. Beiden zitten momenteel in quarantaine. Vinck was tegen Torhout draaierig. Hij zal er tegen Tempo zeker bij zijn.”