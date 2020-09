Bambrugge krijgt bij debuut geen loon naar werken Erik Vandeweyer

23 september 2020

22u51 0 Sport in de buurt In Bambrugge had men zich het debuut in nationale wellicht anders voorgesteld. De ploeg speelde een verdienstelijke partij tegen Anzegem, maar kreeg drie minuten voor tijd het deksel op de neus. Veel tijd om te treuren krijgt de nieuwkomer in derde nationale niet. Zaterdag wacht er immers al een verplaatsing naar Melsele.

Voor de competitieaftrap kreeg het bestuur van Bambrugge een sportieve tegenslag te verwerken. De voetbalbond deed uitspraak over de bekerwedstrijd van vorige zondag tegen Saint-Ghislain. Toen staakte scheidsrechter Van De Velde de match net voor het nemen van de laatste strafschoppen omwille van een racistische uitspraak. De bond bedacht Bambrugge met een 0-5 forfaitnederlaag en een boete van 500 euro. Daardoor mist de club in de vijfde ronde een duel in en tegen Tongeren. Bambrugge gaat niet in beroep.

Nationaal debuut

De angst om te verliezen in de eerste match verlamde beide ploegen in de aanvangsfase. De eerste twintig minuten hadden weinig om het lijf. Gaandeweg eiste Bambrugge meer en meer de bal op. Dat resulteerde in wat gevaar via Van Den Meersch. Na de rust bleef het een vrij gesloten partij, maar de thuisploeg kreeg wel enkele goede kansen. Drie minuten voor tijd kon Demets na een terugvallende bal echter de 0-1 binnenschieten.

Zure druiven

Bryan Vinck maakte na de match een correcte analyse. “Je wist dat de ploeg die eerst scoorde, ook zou winnen. We kregen in de tweede helft voldoende mogelijkheden om de score te openen. In de eerste helft kon Anzegem nog druk zetten en hadden we het niet makkelijk om in ons spel te komen. We bleven vechten en na de rust kregen we wat meer ruimte. Twee keer kwamen we alleen voor de Anzegemse doelman, maar telkens faalden we in de afwerking. Dat is inderdaad zeer zuur.”

Weinig recuperatie

De matchen volgen elkaar snel op. “Zaterdag trekken we al naar Melsele. Drie matchen in één week tijd is veel, maar dat mag geen excuus zijn. Woensdag lieten we zien dat de mentaliteit goed is. Met die instelling moeten we in het Waasland iets kunnen rapen. Die eerste zege mag er snel komen.”

Bambrugge: Godijn, Vinck, Demoitié, Van Dorpe, De Kegel, Kevin Goossens, Tackaert (73’ Bambust), Van Den Meersch (68’ Lammens), Dikanda, Van Calenbergh, Arijs (83’ Kabera).

Anzegem: Uytterhaegen, Demets, Vandoorne, De Haspe, Devacht (78’ Beirlaen), Diallo (89’ Douven), Voet, Coetsier (61’ Delvar), Carlier, De Bosscher, Bourgeois.

Doelpunt: 87’ Demets (0-1).