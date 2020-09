Gesponsorde inhoud Avanti Stekene met amper drie dagen rust naar VW Hamme: “Ons niet blindstaren op dat gebrek aan recuperatie” Renzo Van Moortel

26 september 2020

17u10 0 Sport in de buurt Drie dagen, meer rust krijgt Avanti Stekene niet. Lede is pas vertrokken uit de Heistraat, of de Stekenaars mogen vanavond al de bus op richting Hamme. Derde nationale op het ritme van De Premier League. Geen excuus, vindt Christophe Van Gysel: “Drie dagen rust moet voldoende zijn.”

Twee competitiewedstrijden op vier dagen tijd: ‘t lijkt wel een Europese week voor de Stekenaars. Welgeteld 70 uren zitten er tussen het laatste fluitsignaal van hun openingswedstrijd tegen Lede en de aftrap in Hamme. Wekelijkse kost voor ploegen die Europees aan de bak moeten, minder vanzelfsprekend voor jongens die aan het tempo van twee trainingen plus één wedstrijd per week gewoon zijn.

“Profclubs die Europees spelen, mogen in de competitie op zondag aan het werk, maar bij ons kan dat blijkbaar niet”, sprak verdediger Joëll De Smet eerder deze week zijn onbegrip uit.

Avanti probeerde de wedstrijd nog te verzetten naar zondag, maar dat zagen de Hammenaars dan weer niet zitten. “Daar zal wel een goede reden voor zijn”, grapt Avanti-winger Christophe Van Gysel.

Geen bier

Al zal de fysieke schade bij de Stekenaars best meevallen, zo denkt Van Gysel. “We mogen ons niet blindstaren op die beperkter recuperatietijd. We hebben drie dagen rust gehad, dat zou voldoende moeten zijn. Bovendien heb ik woensdag, na de match tegen Lede, niemand bier zien drinken.”

Van Gysel volgde de raad van ploegmaker Volckerick op en bleef vrijdagavond braafjes in z’n kot. “Ik ben niet op de lappen geweest, neen. Van de anderen weet ik dat niet. Ik hoop alleszins van niet (lacht).”

Want hoezeer Van Gysel dat ook wil minimaliseren, de Hammenaars hebben wel degelijk een streepje voor. Ze speelden vorige week zondag op het veld van Wolvertem-Merchten, wat betekent dat ze dubbel zoveel rust genoten als de Stekenaars.

Bovendien wonnen ze die openingswedstrijd met duidelijke 0-3-cijfers, nieuwkomer Jim Van Osselaer prikte meteen twee doelpunten. Van Gysel: “Hamme heeft een zeer degelijke ploeg, hoor. Prima voorlinie en achterin staat het als een huis.”

Gemiste start

Net daarom mogen de Hammenaars volgens Van Gysel de komende maanden een promotieplaats ambiëren, ondanks de bloedrode cijfers in hun boekhouding. “Maar ook wij willen meedraaien bovenin, dus ik verwacht een spannende wedstrijd.”

Eentje waarin de Stekenaars absoluut een resultaat moeten neerzetten om van een degelijk seizoensbegin te kunnen spreken. Van Gysel besluit: “Willen we bovenin meedraaien, dan moeten we zo snel mogelijk in een overwinningsflow geraken. Bij een nederlaag, hebben we onze start gemist, daar hoeven we niet flauw over te doen. We moeten minstens één punt pakken, eigenlijk zelfs drie.”