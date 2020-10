Avanti Stekene blijft co-leider na thuisoverwinning tegen promovendus Rhodienne: “Dit komt niet onverwacht” Renzo Van Moortel

05 oktober 2020

12u37 0 Sport in de buurt Zo kan het dus ook, Avanti. Tegen promovendus Rhodienne volstond één doelpunt vanop de stip voor een felbevochten overwinning. Avanti Stekene staat mee aan kop in derde nationale.

En de Stekenaars, zij ploegden voort...

Avanti Stekene gaat door op het elan van eind vorig seizoen. C’est quoi coronastop? Avanti heeft nu al negen competitiewedstrijden niet meer verloren, voor de laatste nederlaag moeten we al terug naar december 2019 - wie herinnert zich dat nog?

Tien maanden later freewheelen de Stekenaars alweer door de competitie: zeven op negen, mee aan de leiding in derde nationale. Geen verrassing voor verdediger Basri Erikçi, die voor de tweede week op rij aan de aftrap verscheen. “Gezien onze eindsprint van vorig seizoen, had ik zo’n sterke start wel verwacht”, klonk Erikçi duidelijk.

Aan hogere ambities denken ze in de Heistraat evenwel (nog) niet. “We willen elke wedstrijd winnen, dat zal niet veranderen. Op het einde zien we wel waar we uitkomen.” Als corona niet vroegtijdig roet in het eten gooit, welteverstaan. Her en der worden al wedstrijden uitgesteld. Erikçi grinnikt: “Ik hoop dat het seizoen niet wordt stilgelegd. We zitten nu in een goede flow.”

Moeizaam

Nochtans sprankelden de Stekenaars zaterdagavond allerminst tegen Rhodienne, spa Reine in plaats van champagne. De thuisploeg knokte zich op inzet en mentaliteit naar een driepunter. Als het nodig is, trekt Avanti de werkplunje aan. In Hamme was ‘t een smoking, zaterdagavond een overall.

“Het was heel moeilijk”, bekende Erikçi. Het zou geen doelpuntenfestival worden, dat zàg je. Zo’n wedstrijd waarin één doelpunt voldoende is. Alleen liet dat wel héél lang op zich wachten. “We bleven geduldig, want we wisten dat we gingen scoren.” Tien minuten voor tijd gingen de bezoekers eigenhandig kopje onder. Overtreding in de zestien, Van Gysel faalde niet vanop de elfmeter, zijn vierde doelpunt van het seizoen.

Avanti klaarde het op métier. “Met controle”, zoals Erikçi het omschreef. Al werd het in de slotminuten toch nog even warm. De verdediger haalde zijn schouders op: “Ach, we wisten dat de boeken dichtgingen als wij op voorsprong kwamen. Rhodienne zou nooit meer scoren.” Van zelfvertrouwen gesproken.

Volgend weekend volgt een nieuwe test: dan trekt Avanti naar Oostkamp, dat eveneens zeven punten pakte.

Bij winst pakt Avanti tien op twaalf, hun beste start ooit in derde nationale A.

