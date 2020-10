Audry Frankart en Saturnus Michelbeke klaar voor competitiestart: “We zijn versterkt” Kristophe Thijs

08 oktober 2020

15u22 0

Na meer dan zes maanden zonder competitie kunnen de vrouwen in de Liga A van het volleybal komend weekend eindelijk opnieuw aan de slag. Met vijf nieuwkomers heeft Saturnus Michelbeke in het tussenseizoen een stevige gedaanteverwisseling ondergaan. Trainer Audry Frankart, die aan boord bleef, heeft met zijn team alvast een veelbelovende voorbereiding achter de de rug. Dat doet alvast het beste verhopen voor de openingsmatch van zondagavond tegen Charleroi.

Met Coline Coessens, Kaatje Maesschaele en Nel Sercu (allen Lendelede), Louka Maertens (VDK Gent) en Anke Waelkens (Asterix Avo) haalde Michelbeke toch enkele belangrijke namen binnen. Maertens heeft een verleden bij de nationale ploeg onder de 20 jaar en mag toch als een stevige aanwinst beschouwd worden. Met Marine Demaret (Tchalou), Janne Devos (Gent), Celine Jacquemyn, Milica Misojcic en Joni Vandewalle (allen Oostende) verlieten ook vijf speelsters de club naar ploegen die dit seizoen opnieuw het Michelbeekse pad zullen kruisen.

“Met zoveel nieuwkomers is het in een voorbereiding voor een coach natuurlijk altijd wat zoeken naar de juiste evenwichten. Op dat vlak zijn we de voorbije weken echt wel crescendo gegaan en denk ik dat we tot een goede balans zijn gekomen. We zijn niet alleen versterkt tegenover vorig seizoen, we hebben bovendien meer oplossingen als het om één of andere reden even niet zou draaien. De onderlinge concurrentie is zeker toegenomen. Op elke positie heb ik een alternatief nu”, vertelt Frankart.

Ultieme droom

Een plaats binnen de top vier is de ultieme droom dit seizoen voor Saturnus Michelbeke, maar iedereen beseft dat dat ticket voor play-off 1 mogelijk (te) hoog gegrepen is. “Onze ambitie is om minstens die vijfde plaats te pakken. Ploegen als Asterix, Gent, Limburg en Oudegem zijn in staat om met hun potentieel een regelmatiger parcours af te leggen, waardoor die ploegen ook mijn favorieten zijn voor die top vier. Maar niks is uitgesloten. We beginnen deze competitie met aardig wat thuismatchen, wat in ons voordeel zou moeten spelen. In principe is Charleroi zondag voor ons een haalbare kaart. Ook zij zijn in het tussenseizoen fel vernieuwd, maar de vraag is maar of ze echt versterkt zijn. We kijken er alvast naar uit”, besluit Frankart.