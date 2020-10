Atomix Haacht begint dit weekend aan nieuwe handbalcompetitie Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

09u18 0 Sport in de buurt Dit weekend begint de nieuwe handbalcompetitie. Na de coronabreak probeert men bij Atomix Haacht de draad weer op te nemen. Het behoud bij de elite is de eerste doelstelling. Coach Bogdan Janiszewski nam het roer over van Lars Bertels. Het is aan hem om de ploeg naar een hoger niveau te stuwen de komende maanden.

Sinds half maart wordt er niet meer in competitieverband handbal gespeeld. Meer dan half jaar lang moesten de spelers zelfstandig hun conditie onderhouden. De voorbije weken hebben alle ploegen zich opnieuw kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Bij Atomix Haacht denkt men klaar te zijn om aan de nieuwe campagne te beginnen.

De vertrekkers

Voorzitter Marc Goovaerts stelt dat een groot deel van de kern werd behouden. “Sterkhouders als pakweg Toon De Vis en Piotr Maslowski blijven aan boord. Het contract met doelman Cucus werd niet verlengd. Ook Laurent Delfosse, Rens Hellemans, Levi De Leus en Brent Tewissen verlieten de club. Merlijn Wouters is de laatste speler die ons verlaten heeft. Hij heeft er een sterke campagne opzitten in Haacht en kwam in het vizier van Bocholt. Merlijn heeft ambitie om het op het allerhoogste niveau waar te maken. Dan mag je een talent niet tegenhouden.”

Nieuwe gezichten

Een aantal nieuwkomers werden binnengehaald. Twee extra buitenlanders maakten hun opwachting. Marc Goovaerts brengt verduidelijking. “Het woord ‘buitenlander’ is relatief. Nemanja Nesovanovic heeft een Hongaars paspoort, maar was al meerdere jaren aan de slag in Frankrijk. Hij heeft in ons land echter familie wonen. Hetzelfde verhaal geldt min of meer voor Matheus Aquino Belesa. Hij heeft Portugese roots, maar heeft eveneens familie wonen in het Brusselse. Matheus is een jong talent in de breedte.”

Nieuwe keeper

Vermits het contract met doelman Milan Cucus niet werd verlengd, moest de club ook op zoek naar een alternatief in doel. Marc Goovaerts is ervan overtuigd dat men dit gevonden heeft. “Milan De Grave wordt onze nieuwe doelman. Hij is zeer atletisch en beschikt over alle kwaliteiten om het te maken. Ook Loïc Heleven is met zijn twintig jaar een jong talent. Lennert Doms werd overgenomen van Merksem. Brian Meulders kwam dan weer over van Hasselt. Met deze groep moeten we het behoud kunnen verzekeren.”

De kern

1. Cedric Henderix (24), 2. Toon De Vis (25), 3. Maurits Vandeghinste (20), 4. Wouter Schroven (23), 5. Igor Beckers (24), 6. Loic Heleven (20), 7. Ben Schroven (20), 8. Milan De Grave (19), 9. Gaëtan Van Haesendonck (21), 10. Matheus Aquino Belesa (22, Portugal), 11. Nemanja Nesovanovic (33, Hongarije), 12. Brian Meulders (25), 13. Piotr Maslowski (32, Polen), 14. Louis Delpire (21), 15. Lennert Doms (20), 16. Matthias Claes, 17. Bert Bisschop (26).

Coach: Bogdan Janiszewski (56, Polen).