Asterix Avo, Oudegem en VDK Gent horen bij de titelkandidaten in Liga A vrouwen. “Kwaliteit is merkelijk gestegen” Walter Vereeck

25 september 2020

11u28 0 Sport in de buurt De nationale volleybalcompetitie bij de vrouwen in de Liga A werd - wegens corona, what else - een paar weken opgeschoven. Drie clubs uit onze regio: Asterix Avo Beveren, VDK Gent en VC Oudegem staan met stip genoteerd bij de kanshebbers voor het kampioenschap. Ze hebben zich allemaal versterkt en vatten - weliswaar verspreid - over een paar weken een nieuw volleybaljaar aan.

De hoogste afdeling van het vrouwenvolleybal telt volgend seizoen slechts negen ploegen. Dat onpare getal is best vervelend, want telkens moet er één team een weekendje overslaan. Iedereen hoopt vooral dat de competitie een normaal verloop zal kennen. De Belgische Volleybalbond nam voorlopig nog geen beslissing over de play-offs. Dat geeft ruimte en mogelijkheden om uitgestelde wedstrijden op een latere datum te plannen.

“We willen voort bouwen op de werking en de structuur van de vorige jaren”, blikt Asterix-coach Kris Vansnick vooruit. “We trokken met Britt Ruysschaert en Linde Hervent twee speelsters aan, die het DNA van de club kennen. Voorts is er nog Eline Van Elsen, een jong talent met een mooie toekomst. We mikken zoals steeds naar de top van de rangschikking, maar de concurrentie is volgend seizoen nog sterker geworden.”

VC Oudegem: meer stabiliteit

“Met de komst van Nina Coolman en Amber De Tant hebben we een mooie balans in ons team gevonden”, voorspelt Fien Callens, trainer-coach van VC Oudegem. “Zij zorgen voor meer stabiliteit en dat is belangrijk voor de aanwezige talenten. Het wordt geen competitie van Asterix Avo tegen de rest. Het algemene niveau is bij verschillende ploegen gestegen, daarom zijn er meerdere titelkandidaten.”

Het zou mooi zijn indien we met onze kleine kern de derde plaats van vorig jaar kunnen evenaren. Stijn Morand, trainer-coach VDK Gent

De grootste verandering bij de Gentse club is waarschijnlijk de terugkeer van trainer-coach Stijn Morand. “We kiezen bewust voor een groep zonder buitenlandse speelsters”, merkt de Gentse coach op. “Julie Smeets, Els Vandesteene en Janne Devos verhogen de ideale mix van ervaring en jeugd. Het zou mooi zijn indien we - met onze kleine kern - de derde plaats van vorig jaar kunnen evenaren. Ik voorspel dat Oudegem de plaats van Oostende aan de kop van de rangschikking zal overnemen.”