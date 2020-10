Asterix Avo opent het volleybalseizoen zondagavond tegen Tchalou Volley: “Er zijn geen zwakke ploegen meer in de Liga A” Walter Vereeck

09 oktober 2020

18u38 0 Sport in de buurt De competitie bij de vrouwen in de hoogste volleybalreeks barst dit weekend los met twee wedstrijden. Een beetje raar, want men start met een paar vooruitgeschoven wedstrijden en - voor Asterix Avo - op een ongewoon late zondagavond. Volgende week zijn de andere ploegen uit de Liga A aan de beurt en dan werkt de ploeg uit Beveren reeds de tweede wedstrijd van het seizoen af. Is dit een voorbode op de versnippering van het wedstrijdschema tijdens deze verwarrende coronatijden?

“Met slechts negen ploegen in de Liga A zal er elke speeldag één team ‘bye’ zijn”, bevestigt Justine D’Hondt. “Het overzicht van de wekelijkse rangschikking wordt daardoor niet altijd even duidelijk. Welke ploeg heeft al een vrij weekend gehad. Hoeveel wedstrijden heeft elk team reeds achter de rug. Dat wordt elke week rekenen en puzzelen. Op het einde van de competitie zal alles toch in een overzichtelijke ranking afgerond worden en dan kennen we de eerste vier ploegen die voor de landstitel mogen strijden. Over de play-offs is voorlopig nog niets bekend. De Belgische bond wil waarschijnlijk ruimte vrij houden in de competitiekalender.”

Het virus hangt als een zwaard van Damocles boven elke sportcompetitie

“Er wordt inderdaad gevreesd dat er wellicht een wedstrijd zal uitgesteld worden wegens Covid-19”, vermoedt de kapitein van Asterix Avo. “Er kwamen vandaag alweer nieuwe richtlijnen op ons af. De schrik zit er toch in dat we niet kunnen volleyballen. We gruwelen voor een onderbreking van de competitie of voor een weekje quarantaine. Voor onze Europese matchen tegen Tent Obrenovac hebben de twee clubs een overeenkomst bereikt om de 1/16 finales van de CEV Cup - zowel de heen- als de terugwedstrijd - in Servië te spelen. Als topsportteam krijgen we uitzonderlijk de toelating om in het Oost-Europese land te volleyballen. De coronacijfers ginder zijn helemaal niet zo oranje of rood in vergelijking met België. Daarom denk ik dat het een goede en veilige beslissing is. De novembermaand is trouwens superdruk met de Europese matchen, de nationale competitie en de wedstrijden voor de Belgische beker. We geven wel ons thuisvoordeel af, maar de Europese ervaring die we kunnen bijeensprokkelen is pure winst.”

Tchalou Volley is veel sterker dan vorig jaar

“We zijn gewoon opgelucht dat we zondag een officiële match mogen afwerken”, klinkt Justine D’Hondt heel tevreden. “De openingsspeeldag verloopt altijd iets zenuwachtiger. We hebben de confrontatie tegen deze Waalse ploeg - zoals steeds - erg degelijk voorbereid. Bij het bestuderen van de beelden, stelden we vast dat Tchalou veel sterker is dan vorig jaar. Iedereen zou ze achteraan in de rangschikking verwachten, maar wij denken daar anders over. We mogen ze zeker niet onderschatten.”