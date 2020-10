Arvid Diels en Hema SKW beginnen met veel ambitie aan het nieuwe seizoen: ”We zijn klaar voor de competitieopener tegen Lummen” Henk De Koninck

19u18 0 Sport in de buurt De vrouwen van Hema SKW kenden een ietwat andere voorbereiding dan de vorige seizoenen. De ambitie om in de Top Division 1 een goed resultaat neer te zetten, is er niet minder om. Vanavond speelt Hema SKW in eigen huis tegen Lummen.

“Normaal hebben we elk seizoen een vrij korte voorbereiding”, vertelt Arvid Diels. “Veel speelsters zitten in nationale selecties en zwermen dan uit naar een EK, WK of de Olympische Spelen. Door corona werd alles uitgesteld, zodat het een totaal andere zomer werd. We hebben nu veel tijd gestoken in het individuele werk, maar dat ging soms ook niet van een leien dakje.”

“Ik voel wel dat de speelsters hongerig zijn om eraan te beginnen. We hebben onze speelsters ook voorbereid dat corona stokken in de wielen kan steken en dat de competitie van de ene op de andere dag kan stilgelegd worden. In principe speelden we in de voorbereiding elk seizoen tegen buitenlandse ploegen . Nu waren we genoodzaakt om in België te blijven en hebben we slechts twee wedstrijden gespeeld op verplaatsing: tegen Kangoeroes Mechelen en Namen, die winnend werden afgesloten.”

Weinig verandering

“De kern is zo goed als intact gebleven. Enkel Ramette en Ouahabi verlieten de club en we haalden Van Gils, Baekens-Charlier en Resimont binnen. De komst van Laure Resimont was niet gepland . Door corona vond Laure geen geschikt team in het buitenland en is ze bij ons beginnen meetrainen. Voor de club en natuurlijk ook voor haar is het een win-winsituatie . Ze kan zich hier weer in de kijker spelen en wij hebben er een toptalent bij. Ook Van Gils speelt hier al zonder complexen. We hebben samen hard gewerkt om haar op dit niveau te krijgen.“

Ambitieus

“Het is natuurlijk koffiedik kijken hoe de competitie gaat verlopen in deze tijden. Met Hema SKW zal er op het einde van het seizoen rekening moeten gehouden worden. In januari als de Eurocup eraan komt, zullen we aan een hoger ritme moeten spelen. Daarin willen we ook goede resultaten neerzetten. Vandaag spelen we tegen Lummen. Een eerste wedstrijd van het seizoen brengt altijd wat nervositeit met zich mee, maar we gaan proberen te winnen. Twee jaar geleden verloren we onze eerste match in Lummen. De meeste speelsters zijn dit nog niet vergeten. Aan motivatie zal het dus niet ontbreken. Ook voor de club zelf is het organisatorisch een serieuze test in coronatijden.”