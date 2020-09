Arno Claeys (SKV Zwevezele): “Ik kijk uit naar derby tegen RC Harelbeke” Philippe Bourez

30 september 2020

18u52 0 Sport in de buurt SKV Zwevezele pakte vorig weekend de eerste driepunter van het seizoen op het veld van Sparta Petegem en hoopt zaterdagavond die positieve lijn door te trekken in de thuisconfrontatie tegen de buren van RC Harelbeke. De 26-jarige Arno Claeys is dit jaar één van de nieuwkomers bij de Zwevezeelse tweedenationaler.

“Na mijn jeugdjaren bij FC Meulebeke, Torhout KM, FC Izegem kwam ik door toedoen van Rudy Verkempinck als 15-jarige bij KV Kortrijk terecht”, leg de Kortrijkzaan uit, die bij Sodexho werkt en samen met zijn vrouw ook een website voor kledij heeft. “Ik stroomde er door tot de beloften en onder Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe kon ik zelfs proeven van eerste klasse. Toen Walem als hoofdcoach in Kortrijk arriveerde, was mijn KVK-lied echter uitgezongen. Ik besloot wat lager te gaan spelen en verdedigde de kleuren van Eendracht Aalst, Temse en FC Knokke. Enkele maanden geleden maakte ik de overstap naar SKV Zwevezele en vond er onder meer mijn ex-ploegmakkers Marmitte, De Rock en Desmet terug.”

Kapiteinsband

Bij zijn nieuwe club geraakte de centrale verdediger snel ingeburgerd, want hij heeft er al de aanvoerdersband rond de arm. “Normaliter is Vincent Provoost de kapitein van ons team, maar momenteel komt Vincent wat minder aan spelen toe en vroeg de trainer me of ik voorlopig als kapitein wilde fungeren. Een hele eer voor mij, want ik ben nog maar enkele maanden bij de club en krijg toch direct heel wat vertrouwen van iedereen. Dat doet me zeker deugd.”

Uitkijken naar derby

“Na de thuisnederlagen tegen City Pirates en VK Ninove was het vorig weekend een hele opluchting dat we op Sparta Petegem, toch een heel sterke opponent, de drie punten konden mee grabbelen. Dat geeft vertrouwen voor de derby van zaterdagavond thuis tegen RC Harelbeke. Als Kortrijkzaan kijk ik uiteraard extra uit naar die burenstrijd tegen de Ratten, want ik ken er toch heel wat mensen. Uiteraard hopen we de drie punten thuis te houden zodat we mee zijn met het peloton. Momenteel staat ons spelniveau nog verre van op punt, maar we zijn als ploeg aan het groeien. Het is al lang geen publiek geheim meer dat SKV Zwevezele steeds een heel ambitieuze club is en ook wil blijven.”