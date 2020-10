Arno Claeys rijdt Memorial Bjorg Lambrecht: “Dat wordt opnieuw een moeilijke dag” Hans Fruyt

02 oktober 2020

10u15 0 Sport in de buurt In Knesselare houden ze vol! Zoveel is zeker. Nadat de Memorial Bjorg Lambrecht in maart en augustus door het coronavirus niet kon doorgaan staat deze beloftenkoers op zaterdag 3 oktober toch op de kalender. De fanclub van de verongelukte renner zette na enkele njets door. Bewonderenswaardig!

De start (15 uur) wordt voor de familie en de vrienden van Bjorg Lambrecht alweer een heel emotioneel moment. Ook voor Arno Claeys, vriend van Britt, de zus van Bjorg. Bij alles wat hij op de sociale media post gebruikt de belofte van Home Solution-Soenens de hashtag #forbjorg. “Het wordt opnieuw geen gemakkelijke dag, maar om een goed te presteren ga ik toch moeten proberen alles van mij af te zetten”, beseft de tweedejaarsbelofte uit Oostakker. “Anders gaat het niet lukken. Voor de familie was het donderdag, ter gelegenheid van de voorstelling van het boek over Bjorg, al geen gemakkelijke dag.”

Dat wordt het zaterdag ook niet. Normaal zat Arno Claeys in de selectie van zijn team voor de Memorial Fred De Bruyne, een interclub in Berlare. “Ik zegde af, ik wil de Memorial Bjorg Lambrecht rijden, ook al zal dat niet gemakkelijk zijn”, gaat de jongere broer van Cofidisrenner Dimitri Claeys verder. “In Knesselare hoop ik iets te kunnen laten zien. Mijn conditie is niet slecht. Met Dimitri ben ik in de aanloop naar de hervatting van de competitie in Livigno drie weken op hoogtestage geweest. Voor de koersen die ik kon rijden weet ik niet of die stage geholpen heeft. In de Memorial Igor Decraene, de nationale testtijdrit in Waregem, klokte ik de achtste tijd. Voor mij niet slecht. Vandaar dat ik van een toptienplaats tijdens het BK tijdrijden in Borlo op 25 oktober een doel maak. Dat wordt nog mijn belangrijkste koers van dit seizoen. Bij de junioren werd ik twee jaar geleden zesde op een BK. Met tijdrijden ben ik vrij regelmatig bezig. Ik probeer er een beetje werk van te maken.”

Maar eerst de Memorial Bjorg Lambrecht, een kermiskoers met start en aankomst langs de Maldegemseweg in Knesselare. Zondag trekt Arno Claeys ook naar de wedstrijd voor elites zonder contract en beloften in Lichtervelde.