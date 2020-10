Arno Claes schenkt Sporting Kampenhout de volle buit tegen Grimbergen: “Zege komt op het juiste moment” Stijn Deleus

01 oktober 2020

17u35 0 Sport in de buurt Sporting Kampenhout, de titelkandidaat in eerste provinciale, moest door corona even wachten op zijn sportieve revanche na de verrassende nederlaag op de openingsspeeldag. Gisteren mocht het dan eindelijk opnieuw de wei in en met succes. In blessuretijd kopte verdediger Arno Claes de enige treffer tegen de touwen.

Op het nippertje dus een eerste overwinning voor geel-blauw en dat was niets te vroeg. “Ja, je merkte de voorbije weken dat er toch wel wat frustraties de kop opstaken in de groep”, meent de auteur van de winninggoal. “Dat had dan deels te maken met het verlies in Borght-Humbeek, een partij die we altijd hadden moeten winnen. En dan kwam daar nog eens die onzekerheid rond corona bij. Ook bij ons moesten er spelers in quarantaine. Op den duur kan je amper inschatten wanneer je weer in actie mag komen als verschillende clubs in de reeks er mee te maken hebben. In totaal zijn er nu al drie wedstrijden van ons uitgesteld geweest, waarvan de match tegen Grimbergen dan de allereerste was.”

Kopbalgoal

Die inhaalmatch leek lange tijd op een brilscore af te stevenen, tot minuut 92 om precies te zijn. “We moesten voor dit treffen uitwijken naar ons kleiner B-terrein en dat speelde niet bepaald in ons voordeel als voetballende ploeg”, merkte de linksback al vlug. “Dat kunstgras was niet zo’n probleem, maar we vonden minder makkelijk de vrije ruimte en daardoor bleven de uitgespeelde kansen wat achterwege. Het veldoverwicht was er wel tegen een jong Grimbergen, al begonnen we ons naarmate de tijd wegtikte reeds op te maken voor een puntendeling. Tot ik alsnog besloot om toch één keer mee te gaan op corner omdat we niets meer te verliezen hadden. Ik vroeg en kreeg de toestemming vanaf de bank en kopte de hoekschop van Vangrunderbeek vervolgens tegen de touwen. Een fameuze opluchting, zowel voor de ploeg als voor mezelf. Ik moest de laatste vijf matchen van vorig seizoen al missen met een knieblessure en door een adductorenletsel kwam ik ook in de voorbereiding weinig in actie. Gisteren stond ik eindelijk weer in de basis en dan is het leuk om meteen beslissend te zijn.”

Versterkte kern

Zeker omdat ze in Kampenhout ook dit seizoen hun ambities niet onder stoelen of banken steken. “We wilden vorig seizoen al heel graag opgaan, maar ondertussen hebben we tijd genoeg gehad om die ontgoocheling achter ons te laten”, aldus nog Arno Claes. “We gaan er dus opnieuw voor, in de wetenschap dat we ons nog versterkt hebben in vergelijking met vorig jaar.”