Arne Wouters (KVC Houtvenne): “Hebben tegen leider Bocholt ons mannetje gestaan” Jef Tegenbos

11 oktober 2020

17u56 0 Sport in de buurt Houtvenne heeft zijn succes van vorige week, toen het voor eigen volk Eendracht Aalst in het verlies speelde, geen verlengstuk kunnen geven. De nieuwkomer trok, op het veld van leider Bocholt, met 2-0 aan het kortste eind.

Houtvenne heeft in deze nog jonge competitie reeds laten zien dat het een reeks hoger zijn mannetje kan staan. Het trok dan ook met gewettigde ambities naar de Limburgse leider. “Er heerst toch een lichte ontgoocheling”, reageerde Arne Wouters na de tweede nederlaag van het seizoen. “Eens je op het veld staat, streef je als speler enkel naar de hoogste eer. Bocholt opende de score op een stilstaande fase, en verdubbelde op het uur na balverlies. Op dat moment hadden we geen antwoord op de snelle omschakeling van de thuisploeg. Echte uitgesproken kansen hebben wij noch Bocholt gehad. Maar het is duidelijk dat je in deze reeks de juiste momenten moet uitkiezen. Dat heeft Bocholt gedaan.”

Verschil

Houtvenne heeft zich in een vrij korte periode vrij vlot kunnen aanpassen aan het niveau van tweede nationale. “Verliezen is nooit plezant”, zegt de Houtvense verdediger. “We mogen anderzijds niet vergeten dat we in een reeks met sterke ploegen staan. Ik vind niet dat we van een echt groot verschil met derde nationale kunnen spreken. Het gaat alleen wat sneller, in de duels komt er meer karakter aan te pas. Anderzijds zijn dat twee zaken waar wij eveneens ons mannetje kunnen staan.”

Aanpassing

Arne Wouters moet, net als vorig jaar, vooral verdedigend z’n mannetje staan. Terwijl zowat de helft van de ploeg bestaat uit nieuwe jonge talenten. “Intussen zijn we enkele maanden bezig, en hebben die jonge gasten de tijd gehad om zich aan te passen. Een integratie die heel vlot is verlopen. Naar de toekomst toe kan die collectiviteit alleen nog maar sterker worden.”

Volgend weekend krijgt Houtvenne het bezoek van Hades, een ploeg uit Hasselt. “Het zal elke week een uitdaging worden”, voorspelt de verdediger. “De meeste ploegen zijn voor ons nieuw. Dat betekent dat het voor iedereen weer een stap in het onbekende zal zijn.”