Arne Marit wordt prof bij Sport Vlaanderen-Baloise: “Dit is een mooie beloning voor mijn werk” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

De voorbije jaren kende Arne Marit een sterke groei bij Lotto-Soudal U23. De Galmaardenaar behaalde mooie resultaten, zodat het logisch was dat de profploegen hem in het vizier kregen. Sport Vlaanderen biedt Marit nu een tweejarig profcontract aan. De renner is klaar om nieuwe stappen te zetten.

Voor insiders is de overgang naar Sport Vlaanderen-Baloise geen complete verrassing. Arne Marit beaamt. “Vorig jaar hing een overgang al in de lucht. Na de GP Ciquielion was er een eerste contact. Toen twijfelde ik en heb ik een jaar gewacht. Ik wou verder rijpen bij Lotto-Soudal U23 en nog even genieten van mijn tijd bij de beloften. Dat laatste is er omwille van corona niet helemaal uitgekomen.”

Nooit uit beeld

Reeds in het prille voorjaar werden de contacten tussen Arne Marit en de ploegleiding van Sport Vlaanderen-Baloise hernieuwd. “In april hebben we opnieuw met elkaar gesproken. Hoewel het contract tussen beide partijen relatief laat werd getekend, was het toen al duidelijk dat ik bij hen prof zou worden. Dit is een mooie beloning voor mij. Het was voor mij geen probleem om in al die maanden voor Lotto-Soudal U23 te blijven uitkomen. Een betere opleidingsploeg kan een jonge renner niet vinden. Ik moet ploegleider Kurt Van De Wouwer trouwens bedanken voor de vele kansen die ik de voorbije drie seizoenen heb gekregen.”

Grote regelmaat

Dit seizoen kon Arne Marit één keer winnen (rit in de ronde van Polen). “Ik werd vaak tweede en derde. Het klopt dat daar nog een zege mag bijkomen. Anderzijds heb ik omwille van corona slechts 25 koersdagen op de teller. Je moet er rekening mee houden dat de Baby Giro in dat getal zit. Er stonden enkel topkoersen in mijn agenda. Een zicht op mijn programma voor volgend jaar heb ik niet. Wellicht zal ik in mijn eerste profjaar van alles wat mogen proeven. Mijn tweede seizoen kan dan dienen om meer te specifiëren. Ik wil me de komende weken echter eerst nog toeleggen op de komende Belgische kampioenschappen en Parijs-Tours. Wist je dat ik momenteel nog maar drie koersdagen in eigen land op de teller heb staan?”