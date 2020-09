Arne Marit grijpt naast de zege in Zeeuwse Omloop van de Braakman Erik Vandeweyer

27 september 2020

10u09 0 Sport in de buurt Het scenario van de Omloop van de Braakman leek ideaal geschreven voor Arne Marit. Toch moest de Vollezelenaar twee Nederlanders laten voorgaan aan de finish. Materiaalproblemen speelden hem in de laatste rechte lijn parten. Zonde, maar Marit laat het hoofd niet hangen. De komende weken wachten er hem nog vier mooie doelen.

In helse weersomstandigheden maakten vijftien renners de finale van de Omloop van de Braakman. Voor Arne Marit lagen de winstkansen hoog, gezien hij als sprinter sterk uit de verf kan komen. Het pakte anders uit. “Het scenario was inderdaad ideaal. Van het peloton bleef niet veel over. Voor de eerste keer in maanden kwam ik een echt klassiek parcours tegen. De twee kasseistroken zorgden voor een versplintering van het peloton. De grindwegen en de emmers water die naar beneden kwamen, maakten dat het een episch tafereel werd. Aan de finish waren we allemaal ‘moddermannekes’.”

Materiaalpech

Die finish had Arne Marit zich wellicht anders voorgesteld. “Vorig jaar was ik al eens tweede geworden. Ik kende de finish goed en wist dat ik niet te lang mocht wachten om aan te zetten. Drie renners trokken alles op een lijn. Perfect. Toen ik mijn sprint wou inzetten, haperde mijn versnellingsapparaat. Zonde. Coen Vermelfoort en Rick Pluimers bleven buiten schot. Zonder die pech was ik Pluimers zeker voorgebleven. Het verschil was slechts enkele millimeters. Mogelijk kon ik ook Vermelfoort de baas, maar dat weet ik niet zeker. Vermelfoort is een sterke jongen. Als lid van de opleidingsploeg van Rabobank won hij enkele jaren geleden de IWT. Nadien was hij prof bij Roompot. Ik wist dat hij zeer snel was.”

Mooie doelen

Volgend weekend volgt de GP Jules Van Nevel in Ichtegem. “Die wedstrijd moet me liggen, al kijk ik nog meer uit naar Parijs-Tours en de twee kampioenschappen. Ik voel dat ik sterk uit de Ronde van Polen en de Giro ben gekomen. Die supercompensatie wil ik nog even aanhouden. Ook op het BK tijdrijden wil ik me laten gelden. Als het plaatje klopt, kan het podium haalbaar zijn, al besef ik dat ik het in Borlo zal moeten opnemen tegen echte specialisten.”