Aria Schouten wint 5000m in Heusden Bart Spruijt

06 oktober 2020

10u12 0 Sport in de buurt Aria Schouten (26) debuteerde zaterdag op de micromeeting van Heusden op de 5000m. In looponvriendelijke weersomstandigheden won ze er in 18.20.98. Ze was er een tijdje tussenuit, maar nu ze weer een jaar aan het trainen is, haalt ze duidelijk een mooi niveau.

Schouten had het niet getroffen met het weer in Heusden. “Het was megaslecht weer. De piste stond op sommige plaatsen volledig onder water en er stond ook veel wind”, zei de loopster die vorig seizoen overstapte van atletiekclub Vabco Mol naar AVT. “Ik vond niet dat het super goed draaide in het begin. Het plan was om een tempo van 3.40 per kilometer te lopen. De eerste en de tweede kilometer kwam ik al te traag door. Gelukkig kon ik samen lopen met mijn goede vriendin Nathalie De Beukelaer van DCLA. We hebben dan om beurten een ronde op kop gelopen. Er stond veel wind en dan scheelt dat wel. De vrouwen liepen samen met de mannen in de wedstrijd, maar bij de mannen konden we niet aanpikken. We waren blij dat we elkaar konden helpen. De laatste kilometers kon ik wat versnellen. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. Mijn tijd is oké. Ik had geen snellere tijd verwacht. Onlangs liep ik een 2 mijl (3,218km) in 11.28. Dus ik wist ongeveer wel wat ik kon.”

BK 10km op de weg

Zondag doet ze de dubbele afstand. “Deze 5000m vond ik een goeie voorbereiding op het BK 10km van volgend weekend. Maar ik heb geen grote verwachtingen. Ik zou graag rond de 38’30 lopen. Hopelijk zijn de weersomstandigheden iets beter zondag.” Het kwam haar heel slecht uit dat het BK 10 km op de weg door corona uitgesteld werd van 1 augustus naar 10 oktober. “Ik had in de zomer gericht getraind naar begin augustus met het idee om daarna mijn oogoperatie te laten doen”, legt ze uit. “Nu heb ik oogoperatie gehad in augustus waardoor ik een aantal weken niet kon trainen. En nu is de vorm wel minder dan toen.”

Eerste 5000m

Opmerkelijk: hoewel Schouten al een tijdje meedraait, was het nog maar haar eerste 5000m op de piste. “De verklaring? Ik had nog nooit een 5000m op de piste te lopen omdat ik dat toch een verre afstand vind voor op de piste. Het is toch veel rondjes tellen. Dat spreekt me minder aan.” In de winter wil ze zich tonen in de crossen. Er komt geen overkoepelend Limburgs crosscriterium. Maar het ziet er (momenteel) naar uit dat er in november toch al wat te crossen valt. “Ik hoop wel om in de winter een aantal crossen mee te pikken. In Neerpelt loop ik graag en in Bree wil ik ook meedoen. Nu ik toch weer een lange tijd opnieuw bezig ben, is zelfs de Crosscup van Mol haalbaar. Mijn tweelingzus Esther is ook nog bezig. Zij loopt helemaal niet graag op de piste en ze heeft besloten om enkel de crossen te doen.”