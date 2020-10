Anzegemspits Jordy Beirlaen toont zich ambitieus: “Veel speelminuten vergaren en vaak scoren” Piet Balcaen

01 oktober 2020

20u36 1 Sport in de buurt Ondanks een treffer van Jordy Beirlaen ging neoderdenationaler SV Anzegem vorige zondag in zijn thuismatch tegen FC Lebbeke (1-2) onderuit. We blikten met Beirlaen even terug op de competitiestart van Anzegem en vooruit op de match van zondag in Lochristi. Bovendien groeven we wat dieper in de carrière van deze 21-jarige Waregemnaar en polsten ook naar diens persoonlijke- en clubambities.

“Met een drie op zes hebben we onze competitiestart als nieuwkomer in de reeks niet gemist”, zegt Jordy Beirlaen. “Dankzij een laat doelpunt van Thibault Demets wonnen we onze openingsmatch in Borsbeke tegen Bambrugge. Die evenwichtige competitieopener leek op een scoreloos en billijk gelijkspel te zullen eindigen, maar finaal trokken we toch nog aan het langste eind. Vorig weekend kwam Lebbeke op bezoek. Het werd een match met wisselend doelgevaar. We namen in beide helften een slechte start en omdat we in die fases van de wedstrijd niet scherp genoeg waren, incasseerden we telkens een treffer.”

“In de eerste helft zorgde ik, na een afvallende vrijschop van Jari Bourgeois, voor de 1-1-gelijkmaker”, gaat Beirlaen voort. “Ook na de pauze en de 1-2 drongen we aan, maar Lebbeke speelde de match verstandig uit. Puur op ervaring met geniepige foutjes en tijdrekken. Op basis van het spelbeeld verdienden we volgens mij een gelijkspel”, meent Beirlaen. “Eigenlijk hadden we een vier op zes moeten hebben, maar we kunnen ons ook met een drie op zes verzoenen. De toon is volgens mij gezet. Nagenoeg elke match in onze reeks zal van details afhangen. Ook tegen Lochristi.”

Joseph Akpala

Beirlaen staat voor het jaar van de doorbraak. “Ik begon mijn carrière als klein ventje bij Zulte Waregem”, stelt de aanvaller. “Een scheiding van mijn ouders bracht me bij Wielsbeke. Tijdens wedstrijden van de provinciale selectie kon ik mij in de kijker spelen van KV Oostende. Vanaf de U16 tot de beloften voetbalde ik bij de kustploeg. Doorbreken in het tijdperk Marc Coucke bleek te moeilijk. Een spits als Joseph Akpala speel je dan ook niet zomaar uit de ploeg. De concurrentie in Oostende was te groot. Daarom koos ik voor een vertrek naar Mandel United. Eén seizoen later verkaste ik naar Westhoek. Ik deed bij die twee clubs ervaring op in een eerste ploeg, maar slaagde er niet om mij op te werken tot onbetwistbare titularis.”

“Bij SV Anzegem wil ik wel een basisspeler worden en veel speelminuten op de teller krijgen. Het liefst scoor ik ook vaak, want als spits leef ik van de doelpunten. Met Anzegem ambieer ik een plaats in de linkerkolom. Ik kan zowel als diepe spits als op de kant als vleugelaanvaller, uitgespeeld worden. Aan de trainer om te oordelen waar hij mij het best kan gebruiken. Het doelpunt dat ik tegen Lebbeke maakte, smaakt naar meer. Waarom niet zondag al tegen Lochristi?”, besluit Beirlaen die bij Wever & Ducré (Zwevegem) in de verpakkingsafdeling werkt.