Antwerpse Masters op TC Oase: 30 criteriumkampioenen bekroond Werner Thys

04 oktober 2020

19u53 1 Sport in de buurt Op TC Oase in Kessel werden er dertig Antwerpse criteriumkampioenen gekroond. In de hoogste reeksen waren Lars Verwerft en de Nederlandse Lieke Coenen aan het feest. Axel Huysmans en Laura Van Beek werden de laureaten in categorie drie.

Lars Verwerft verloor het voorbije zomerseizoen geen match in de tweede mannenreeks en deed dat ook op de Masters niet. De speler van David Lloyd versloeg in de eindstrijd Thomas Wyseure met 6-3, 6-2. Bij de vrouwen 2 kan de 12-jarige Luka Van Cotthem terugblikken op een ijzersterk seizoen, maar de gewestelijke Masters-kroon moest ze aan de Nederlandse Lieke Coenen laten (6-3, 6-4).

Huysmans na stevige driesetter

Axel Huysmans en Jens Bosmans zorgden voor een stevige finale in de derde mannenreeks. Na een lange driesetter veroverde de 14-jarige Huysmans de Antwerpse criteriumtitel: 5-7, 6-4, 6-3. Laura Van Beek bevestigde haar sterk seizoen bij de vrouwen 3. Zij zorgde er voor dat de plaatselijke Morgan De Bie niet kon juichen in eigen huis: 7-5, 6-3. Het organiserende Oase had trouwens vier vrouwen in finale, maar tot een Antwerpse titel kwam het niet.

Drie titels voor Molenbos

De best scorende club op de Masters 2020 bleek het naburige TC Molenbos. De club uit Nijlen was met Yanis Chernouh (mannen 5), Ken Mariën (mannen 35/6) en Ellen Van Poecke (vrouwen 35/3) drie keer aan het feest.

Volgend weekend is het de beurt aan de dubbelspelers. Zij spelen dan de Masters op TC Wingfield in Mechelen.

De 30 Antwerpse criteriumkampioenen

De Antwerpse criteriumkampioenen: Lars Verwerft (M2, David Lloyd), Axel Huysmans (M3, Kromveld), Remko Van Laer (M4, De Chalet), Yanis Chernouh (M5, Molenbos), Laurens Meylemans (M6, Azua), Roel De Beckker (M35/2, Forest Hills), Joris Leonaers (M35/3, Zevenbergen), Paul Beyers (M35/4, SOC), Bart Bultynck (M35/5, De Meyl), Ken Mariën (M35/6, Molenbos), Yves Busschops (M45/2, Heistse), Luk Genoe (M45/3, Herent), Bart Embrechts (M45/4, Snauwaert), Philippe De Clercq (M45/5, Klinkaert), Patrick Bueno de Mesquita (M55/2, Nova), Alexander Shulkin (M55/3, Blauwe Regen), Jacques Garitte (M55/4, Cepa), Lieke Coenen (V2), Laura Van Beek (V3, Forest Hills), Jana De Smedt (V4, Ter Linden), Celine Heymans (V5, Antwerpen), Noëmie Goris (V25/1, Stepp), Britt Geersheuvels (V25/2, 7de Olympiade), Gina Stanciu (V25/3, 7de Olympiade), Ilse Verstraeten (V25/4, Hove), Dace Briede (V35/1, Gym), Sofie Looijen (V35/2, Play and Sport)), Ellen Van Poecke (V35/3, Molenbos), Kristin Nuyens (V45/1, Windekind) en Barbara Stuer (V45/2, ’t Spui).