Antwerp Giants stuikt in elkaar na de rust: “Dit is een gemiste kans” Dave Bastiaenssen

07 oktober 2020

00u43 0 Sport in de buurt Telenet Giants Antwerp heeft zijn eerste thuiswedstrijd in de EuroCup niet kunnen winnen. Na een ondermaatse tweede helft, waarin het slechts 13 punten nette, gingen de Sinjoren tegen Andorra onderuit met 60-71. Voor Giants de tweede nederlaag in evenveel matchen.

Binnen enkele weken zal Antwerp Giants nog eens mistroostig terugblikken. Want tegen dit Andorra waren er wel degelijk winstkansen. De rampzalige tweede helft volledig toeschrijven aan de defensieve druk, zou te veel krediet geven aan deze Spaanse ploeg. Giants miste na rust structuur en organisatie en grossierde in balverliezen en missers.

Andorra, het nummer veertien uit de Spaanse competitie, legde de pijnpunten van Giants bloot: tekort aan gestalte, wat resulteerde in 19 aanvallende rebounds voor de bezoekers, en het gebrek aan creativiteit (Giants telde maar 9 assists).

“Hier zat meer in”, besefte coach Christophe Beghin. “Ik ben zeer ontgoocheld. Andorra kwam zeer agressief uit de kleedkamer en wij hadden geen antwoord. We ondergingen het spel, we deden een stap achteruit. We waren bang om fouten te maken. In de tweede helft konden we nooit ons spel spelen. De Spanjaarden pakten 19 aanvallende rebounds. Dan is het moeilijk om een match te winnen. We maakten te veel fouten na de rust.”

Geen ploegspel, geen controle

Vrenz Bleijenbergh had een belangrijk aandeel in de ruime 47-31 voorsprong die Giants in de eerste helft had opgebouwd. De 19-jarige vleugelspeler eindigde met 12 punten en 3 assists.

“In de eerste helft waren we de betere ploeg”, zegt Bleijenbergh. “We lieten de bal goed rondspelen, we zochten agressief de korf op. Maar een wedstrijd duurt 40 minuten en geen 20. Na de rust verdween het ploegspel en verloren we de controle. Dit is een gemiste kans. Zeker. We moeten onze lessen trekken uit deze nederlaag en ons voorbereiden op de volgende wedstrijden.”

Antwerp Giants speelt zijn volgende twee Europese wedstrijden op verplaatsing. Volgende week naar Monaco en daarna naar Lietkabelis (Litouwen).