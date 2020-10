Antwerp Giants rekent tegen Andorra op Kenneth Smith voor de eerste zege in de EuroCup Dave Bastiaenssen

04 oktober 2020

16u53 0 Sport in de buurt Na het hectische reisverloop naar het Russische Krasnodar, die vijf dagen in beslag nam, speelt Telenet Giants Antwerp dinsdagavond (20.15u) de tweede groepswedstrijd in de EuroCup tegen het Spaanse Andorra. Door de corona-maatregelen is de capaciteit in de Lotto-Arena beperkt en mogen 1700 fans hun ploeg komen aanmoedigen.

Met Kenneth Speedy Smith (27j) realiseerde Antwerp Giants één van de strafste transfers van de Belgische competitie. De Amerikaanse spelverdeler, die zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat, is het verlengstuk van coach Christophe Beghin en de leider van de jonge Giants-ploeg.

“Ik moet elke wedstrijd klaar zijn om deze ploeg te leiden”, zegt de 27-jarige Smith. “Dit is de job van een spelverdeler. Ik probeer mijn ploegmaats elke match fysiek en mentaal scherp te krijgen en te houden.”

Veel tijd om zijn ploegmaats te leren was er niet voor Kenneth Smith.

“De korte voorbereidingstijd mag geen excuus zijn. Op training probeer je je ploegmaats in te schatten. Wat zijn de sterke punten ? Hoe kan ik ze best aanspelen ? De voorbije trainingen heb ik voldoende kunnen opsteken.”

Wat overtuigde Smith om naar Giants te komen ?

“Snel nadat de vorige competitie was stopgezet, bereikte ik een akkoord met Giants. Ik sprak met de coach over mijn rol in de ploeg. Hier wil ik mij verder ontwikkelen. De club is ambitieus. Giants wil een belangrijke rol spelen in de Belgische competitie en speelt ook Europees in de EuroCup. Ik ben klaar voor wat er gaat komen. Ik hoop dat ik hier mijn palmares verder kan aanvullen.”

Zes dagen quarantaine

Kenneth Smith speelde vorig seizoen bij Charleroi. Na de stopzetting van de Belgische competitie bereikte Smith een akkoord met Maccabi Haifa in Israël.

“Door de corona-uitbraak waren er heel strikte maatregelen in Israël. Trainen, match spelen en slapen: dat was zowat de dagindeling. Je mocht je amper verplaatsen. Een journalist met wie ik een interview deed, bleek besmet met het virus. Ik testte negatief maar de Israëlische liga besliste dat ik zes dagen in quarantaine moest. Daardoor misten we een plaats in de play-offs.”

“Daarna ging ik terug naar Amerika voor anderhalve maand. In Florida, waar ik woon, was de corona-besmetting niet zo erg als in andere hard getroffen steden. Maar je moet voorzichtig zijn, de maatregelen volgen: afstand houden, contacten beperken. Ik kon enkel individueel trainen. Dat was geen makkelijke periode. Ik keek er dan ook naar uit om naar Europa te komen en mijn nieuwe ploegmaats bij Giants te zien.”