Antwerp Giants opent Europese campagne met een verplaatsing naar Russische Krasnodar Dave Bastiaenssen

27 september 2020

14u50 0 Sport in de buurt Nog voor de aanvang van de Belgische competitie, maakt Telenet Giants Antwerp zich op voor de start van zijn Europese campagne. Giants speelt woensdag, om 18.30u Belgisch tijd, zijn eerste groepswedstrijd in de EuroCup tegen het Russissche Krasnodar.

Zaterdag ondergingen spelersgroep en coachingstaf nog een door EuroCup verplichte corona-test. Zondag trainde een volledige spelersgroep, iedereen testte negatief, in het trainingscentrum. En maandagavond vertrekt de Antwerp Giants-delegatie vanuit Amsterdam om via tussenstops in Istanbul en Moskou, dinsdagnamiddag in Krasnodar te landen. Net zoals het reisschema verliep ook de voorbereiding niet ideaal.

“Een normale voorbereiding duurt zes weken waarbij je tussen de acht tot tien oefenwedstrijden speelt”, zegt coach Christophe Beghin. “Nu zijn we nog geen twee weken bezig en hebben we drie matchen gespeeld. Ideaal is deze voorbereiding niet maar dat zal zo voor meerdere ploegen zijn. Krasnodar moest begin september zijn voorbereiding onderbreken toen bleek dat enkele clubmedewerkers positief hadden getest op corona.”

Krasnodar: topfavoriet

Met Krasnodar treft Antwerp Giants meteen één van de topfavorieten van de groep. Een ploeg met een stevige Russische basis, met Kalnietis en Kuzminskas, twee Litouwse internationals, met Jordan Crawford, een Amerikaan met NBA-ervaring, en met drie spelers van 2m08 of meer.

“Krasnodar is ook outsider voor de eindzege in de EuroCup. Door het vertrek van Klassen missen we misschien wel wat gestalte en body onder de korf. Dat zullen we moeten compenseren met de mobiliteit en het atletisch vermogen van onze bordenspelers.”

Het wordt ook uitkijken hoe Antwerp Giants zich offensief kan manifesteren. Voor de creativiteit kijkt de club daarvoor naar de Amerikaan Kenneth Smith en het duo Vrenz Bleijenbergh en Niels Van Den Eynde, twee spelers die dit jaar nog 20 moeten worden. Legt Giants niet te veel verantwoordelijkheid in de handen van zijn beloftevolle spelers ?

“Waarom niet. Het potentieel is aanwezig. We gaan ze niet pushen maar de ervaring die ze kunnen opdoen zal hun ontwikkeling verder helpen. We beseffen dat dit met ups-and-downs zal gaan.”

Top-vier

Nadat Antwerp Giants de voorbije twee seizoenen Champions League speelde, treden de Sinjoren weer aan in de EuroCup. Dit voor het eerst sinds het seizoen 2007-2008, toen nog onder de naam Uleb.

“Het grootste verschil tussen EuroCup en Champions League is de kwaliteit en het talent van de ploegen. Aan de EuroCup nemen, zoals Krasnodar, heel wat ploegen deel met ervaring in de Euroleague, de hoogste Europese competitie. Of ploegen, zoals Bologna, die de stap naar de Euroleague willen maken.”

“Met Bologna, Krasnodar, Monaco, Andorra en Lietkabelis zitten we in een stevige groep. We mikken op een plaats bij de top-vier, die een ticket voor de tweede ronde oplevert. Makkelijk zal dat niet zijn. Willen we elke wedstrijd competitief zijn, dan zullen we iedere keer klaar moeten zijn voor een felle strijd.”