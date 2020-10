Antwerp Giants naar Monaco: “Deelname aan EuroCup is belangrijke stap voor de club” Dave Bastiaenssen

12 oktober 2020

23u33 0 Sport in de buurt De derde speeldag van de EuroCup brengt Telenet Giants Antwerp naar Monaco. Lukt het de Sinjoren om woensdag in het prinsdom de nul van het bord te vegen ? Geen makkelijke opdracht want Monaco won zijn eerste twee wedstrijden en deelt samen met Bologna de leiding in groep C.

Bjorn Verhoeven zal zijn eerste maanden als voorzitter van Antwerp Giants wellicht anders hebben voorgesteld. Toen hij eind maart de voorzittersfunctie van Roger Roels overnam, beheerste de eerste coronagolf het dagelijkse leven. En nu, bij de start van het nieuwe basketseizoen, worden door een nieuwe coronapiek de maatregelen verder verscherpt.

“Enkele weken na de bekerwinst tegen Charleroi en na het stopzeten van het seizoen heb ik de voorzittersfunctie van Roger Roels overgenomen”, zegt voorzitter Bjorn Verhoeven. “Een wissel in mineur door de omstandigheden. We zoeken een geschikt moment en een gepaste wedstrijd om dit aan de fans mee te delen. Dan zullen we ook Roger en zijn vrouw willen bedanken voor alles wat zij voor de zeclub hebben gedaan.”

Geen makkelijke tijden, ook niet voor een sportclub. De corona-pandemie heeft dan ook impact op de abonnementen, de business-seats en de sponsoring.

“We stelden vast dat de fans langer twijfelden vooraleer een beslissing te nemen. Bij de abonnementen bleef de schade beperkt, we zitten zowat aan hetzelfde aantal als vorig jaar. Bij de business-seats merkten we een afwachtende houding. Bedrijven wachten af of ze hun klanten mogen of kunnen uitnodigen. Sponsoring is een moeilijker verhaal. Sommige partners bleven trouw. Anderen wachten af of slaan een jaar over. Begrijpelijk in deze onzekere economische tijden.”

Sportieve promotie

Antwerp Giants mag voor zijn thuiswedstrijden in de Lotto-Arena 1700 fans verwelkomen.

“We mogen blij zijn dat we kunnen basketten en dat er fans in de zaal worden toegelaten. Want de vrees om voor een lege te zaal te moeten spelen, was aanwezig. Tijdens onze eerste thuiswedstrijd in de EuroCup, vorige week tegen Andorra, waren er ongeveer 800 supporters in de zaal. We hopen dat dit aantal de komende weken nog zal toenemen.”

“De catering voor onze vips verliep volgens corona-normen. Geen staande receptie, voldoende afstand tussen de tafels. Ook de niet-etende vips moesten zich registreren zodat na de wedstrijd iedereen aan een tafel kon plaatsnemen. We kregen positieve reacties op de organisatie.”

Omdat Antwerp Giants geen zekerheid had over deelname aan de groepsfase van de Champions League, besliste de club om in te schrijven voor de EuroCup.

“De overstap van de Champions League naar de EuroCup is een sportieve promotie. We beseften dat we in een kwalitatief sterkere competitie zouden aantreden. Maar dit was een belangrijke stap voor de club. Ik hoop dat we zo snel mogelijk die eerste zege kunnen pakken. Dat zou een pak stress wegnemen en de druk op de spelersgroep doen afnemen.”