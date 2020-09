Anthony Moris en Union verliezen de ‘zwanzederby’: “De ploeg die het sterkst was in het hoofd heeft gewonnen” DRIES CHARLIER

20u47 0 Sport in de buurt Voor het eerst dit seizoen verliezen en dat meteen in de Brusselse ‘zwanzederby’. Het werd een pijnlijke zaterdagavond voor Union op bezoek bij RWDM (3-1). De ontgoocheling was na afloop dan ook zeer groot bij de Unionisten.

“Dit komt hard aan”, zegt Siebe Van der Heyden, die het vooral moeilijk heeft met de manier waarop RWDM op voorsprong kwam. Yagan scoorde vanaf de stip. “We verdienen niet om achter te komen en dat werd pas echt duidelijk achteraf wanneer we de beelden zagen. Op zo’n fase kan je nooit een strafschop geven. Ook al heb ik veel respect voor de scheidsrechters, maar dit kan niet.”

“Na de goal moesten we reageren en dat deden we niet genoeg. Vanaf maandag moeten we er opnieuw vol tegen aan en uit onze fouten leren. Niets is verloren. Er blijven nog drie derby’s over dit jaar.”

Niet schuilen achter excuses

Middenvelder Teddy Teuma wist na afloop te benoemen wat er verkeerd liep. “Deze nederlaag geeft een wrang gevoel, want we wilden zo hard winnen voor de club en onze fans”, stelt Teuma. “De laatste keuzes en de afwerking waren echter niet optimaal en we werden niet geholpen bij de start van de tweede helft. Goed, dit is voetbal. We moeten ermee leren leven en harder ons best doen. Laat ons niet schuilen achter excuses. We moesten beter doen, duels winnen en georganiseerd blijven na de eerste goal.”

Voor doelman Anthony Moris werd het een moeilijke avond met drie tegendoelpunten. “De ploeg die het sterkst was in het hoofd heeft gewonnen en dat is typisch voor een derby”, verklaart Moris. “We moesten beter doen en sterker zijn, maar dat was niet het geval.”

Favorietenrol

“Ze maakten het ons moeilijk in de tweede helft, vooral in duels en op de tweede ballen waaruit ook tegengoals kwamen”, gaat Moris verder. “Op een seizoen speel je dergelijke wedstrijden. Niet alles kan perfect zijn. Uit ervaring weet ik hoe moeilijk 1B is en iedereen noemt ons favoriet. Aan ons nu om de nodige energie voor de dag te brengen en hard te werken.”

Het laatste woord was voor trainer Felice Mazzu. “We speelden een goede eerste helft waarin we de betere ploeg waren, maar misten echter finesse in de afwerking en dat betalen we cash. We wilden sterker voor de dag komen in de tweede helft, maar dan krijg je ineens een strafschop tegen. Dit veranderde veel, zeker omdat het onterecht is. Bij onze tegenstander groeide het vertrouwen en ze gingen meer duels winnen. We gaan analyseren wat er verkeerd ging en er een mouw aan passen”, besluit Mazzu.