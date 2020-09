Aniek Van Alphen en Eli Iserbyt winnen Rapencross in Lokeren Streekrenners tonen zich een eerste keer in eigen regio Erik Vandeweyer

27 september 2020

12u08 0 Sport in de buurt De veldrijders konden zich dit weekend een eerste keer op topniveau tonen in het Waasland. Voor veel crossers uit de regio was het een fijn moment om in Lokeren weer de modder te kunnen opzoeken. Aniek Van Alphen was de beste bij de dames. Eli Iserbyt demonstreerde bij de heren. In hun kielzog probeerden de regiorenners een graantje mee te pikken.

De Rapencross in Lokeren was – mede door corona – de opener van het Belgische veldritseizoen. De omstandigheden waren speciaal. Publiek was niet toegelaten. Zelfs de VIPS moesten thuisblijven. Alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen waren genomen. Aniek Van Alphen won bij de dames. Ze verwoordde het duidelijk. “We zijn al blij dat we opnieuw het veld in kunnen. De speciale omstandigheden nemen we er maar bij.”

Nederland boven

Bij de dames was het Nederland boven. Aniek Van Alphen won met klein verschil voor haar landgenote Manon Bakker. In hun slipstream volgden nog drie Nederlandse rensters: Lucinda Brand, Denise Betsema en Yara Kastelijn. Sanne Cant was met een zesde plaats de beste Belgische. Enkele streekrensters leverden een verdienstelijke prestatie, maar konden nooit meedoen in de frontlinie. Voor Nele De Vos (28ste) was het een thuiswedstrijd. “In de Nationale Testtijdrit Igor Decraene had ik al kunnen ondervinden dat het conditioneel goed zat en dat ik klaar was om aan de crosscampagne te beginnen. Het was alleen moeilijk om vooraf veel plannen te maken. Ik neem intussen mee wat kan.”

Ook Meg De Bruyne (32ste) is weer van de partij. “De eerste ronden voelden goed aan. Daarna ben ik gevallen en vond ik mijn ritme niet meer terug. Er zat veel meer in voor mij en daardoor was ik na afloop wel wat teleurgesteld. Vallen hoort nu eenmaal bij het crossen. Gelukkig heb ik er niets aan overgehouden. Volgende week krijg ik nieuwe kansen. Dan start ik in Kasterlee, 4 oktober, nvdr.).”

Eli Iserbyt

Bij de mannen stond er geen maat op Eli Iserbyt. Hij won voor Toon Aerts en Laurens Sweeck. Andreas Goeman strandde op een verdienstelijke twintigste plaats. Yoni De Bock, Matthias Van de Velde en Jelle De Bock eindigden verderop.