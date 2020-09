Andreas Dewaet slikt met Olympia Wijgmaal tweede nederlaag op rij: “Hun aanvalslinie deed ons de das om” Stijn Deleus

27 september 2020

18u40 0 Sport in de buurt Een door blessures geplaagd Olympia Wijgmaal ging zaterdagavond voor de tweede keer in enkele dagen tijd de boot in in tweede nationale B. Op het veld van Hoogstraten leed het een forse 4-0-nederlaag, waardoor de youngsters van coach De Pauw puntenloos onderin de klassering blijven hangen.

Met de rust was het kalf al zo goed als verdronken, aangezien de bezoekers toen al tegen een 2-0-achterstand aankeken. “Toch zijn we na de pauze nog op zoek gegaan naar die aansluitingstreffer, maar we geraakten moeilijk aan kansen en dus bleef ook het goaltje achterwege”, reageert Andreas Dewaet. “En als dan die derde treffer viel, gingen de kopjes naar beneden. Tja, op dat moment voel je wel dat je een beetje ervaring en maturiteit in de rangen mist. Niet dat Hoogstraten ons helemaal overklaste, want ik denk wel dat we hen op eigen terrein moeten aankunnen. Op verplaatsing hadden we het daar vorig jaar ook al heel lastig. Deze keer was het vooral hun aanvalslinie die ons dood heeft gedaan. Die jongens maakten echt het verschil, terwijl wij van onze kant achterin de nodige scherpte misten.”

“Ach, als je een vijftal basispionnen moet missen, is dat gewoon net iets te veel van het goede. Of de bekercampagne daar voor iets tussenzit? Het is natuurlijk een apart jaar voor iedereen en in dat opzicht is het de voorbije weken wel een zware opeenvolging van wedstrijden geweest. Vooral Rupel-Boom was er te veel aan met deze jonge kern. Zelf was ik zaterdag ook na 75 minuten aan het einde van m’n Latijn.”

Constant presteren

Toch deed de 20-jarige aanvallende middenvelder wat van hem verwacht mocht worden op de tien. Kwam hij tegen Berchem nog te weinig in het stuk voor, dan liet hij zich nu veel meer in het spel betrekken. “Ja, in het begin was het even wennen met Kalonji diep in de spits in plaats van de geblesseerde Benamar. Ik heb toch geprobeerd om zoveel mogelijk mee voor die diepgang te zorgen”, haalt de bio-ingenieur in spe de schouders op. “Dat is wel nodig denk ik omdat veel ploegmaats graag in de bal komen. Maar zoals ik zei, er kwam iets te weinig doelgevaar uit voort. Op dat vlak hielp het ook niet dat De Doncker na dik een kwartier al geblesseerd uitviel, want hij is toch één van onze creatiefste spelers.”

“Wat mezelf betreft, op deze prestatie hoop ik de komende weken voort te bouwen. Vanaf de U15 maak ik al deel uit van deze club, dan wil je op moeilijke momenten als deze als jeugdproduct het goede voorbeeld geven en mee de kar trekken. Er moet meer een constante in mijn prestaties komen, zodat de coach niet meer om me heen kan als de concurrentie weer groter wordt.”

Serieuze tik

Volgend weekend speelt Wijgmaal de Vlaams-Brabantse derby tegen Diegem Sport. “Die 4-0-pandoering en de nul op zes kwam even aan, maar we mogen hier niet te lang bij blijven stilstaan”, aldus nog Andreas Dewaet. “Een derde verlies op rij moeten we te allen tijde zien te vermijden. Positief is dat we nu een hele week de tijd krijgen om ons voor te bereiden en hopelijk keren er dan nog een paar jongens terug uit blessure.”