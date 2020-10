Amber De Priester met Zulte Waregem tegen ex-ploeg AA Gent Ladies: “Voor velen van ons speciale partij” Hans Fruyt

09 oktober 2020

15u24 0 Sport in de buurt Vrouwenvoetbal in het Regenboogstadion: het mag! Zaterdag om 14 uur spelen SV Zulte Waregem en AA Gent Ladies een partij van de vierde speeldag in de Super League. Dit derby wordt door Eleven Sports rechtstreeks in beeld gebracht. Voor de meeste speelsters van Essevee een primeur.

Voor heel wat speelsters van Zulte Waregem wordt het een speciale match. Niet alleen omwille van rechtstreekse televisie, maar ook omdat velen onder hen een verleden hebben bij de AA Gent Ladies. Zo ook Amber De Priester die de twee voorbije jaren met de A-kern van de vrouwelijke Buffalo’s trainde en veelal met de beloftenploeg in eerste nationale aantrad. Samen met Romy Camps, Pauline Windels, Geena Lisa Buyle, Lotte De Wilde en Summer Rogiers ruilde ze tijdens de transferperiode Gent voor Zulte Waregem.

“Match in het Regenboogstadion, voor het eerst rechtstreeks op tv én in onze ploeg veel speelsters met een Gents verleden: niet alleen voor mij, maar voor velen onder ons is het zaterdagnamiddag een speciale wedstrijd”, glundert De Priester. “Dit is al mijn derde periode bij Zulte Waregem. Voor mij is het een kortere verplaatsing. Bij Gent trainden we soms zesmaal per week. Wat niet altijd makkelijk was. Nu kan ik toch in de Super League voetballen. Ik had het vooraf niet meteen verwacht, maar de eerste drie speeldagen stond ik telkens in de basis. Met Lotte De Wilde en Laura Vervacke speel ik op het middenveld. Een vaste opdracht krijgen we van trainer Angelo Gaytant niet, maar meestal neem ik de meest offensieve positie voor mijn rekening.”

Loper

Amber De Priester legt tijdens elke wedstrijd veel kilometers af. In het grote Regenboogstadion zal ze extra meters moeten lopen. “Op fysiek vlak zijn we klaar voor de opdracht”, benadrukt de studente. “Wie op het veld mijn rechtstreekse tegenstanders zullen worden, zal afhangen van welk systeem Gent speelt. Soms spelen ze met vier middenvelders, soms met drie. Na drie speeldagen tellen we vier punten. Daar kunnen we mee leven. Thuis tegen landskampioen Anderlecht hadden we niet op punten gerekend. Op Woluwe wonnen we: daar deden we wat moest. En op Club Brugge bleef de beginscore op het bord. Voor ons een goed resultaat, want Brugge is een ploeg voor de top vijf, misschien zelfs de top drie.”