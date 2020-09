Amardeep Singh (KVK Tienen) kijkt uit naar competitiestart tegen Francs Borains: “Ik geloof echt in deze groep” Stijn Deleus

24 september 2020

16u47 0 Sport in de buurt De verrassende bekerexit is verteerd, vanaf nu kunnen ze bij KVK Tienen eindelijk volop hun pijlen richten op de competitie. De Suikerjongens beginnen hun eerste seizoen in eerste nationale met een uitmatch bij Francs Borains, niet meteen de aantrekkelijkste affiche.

“Klopt, ik wil niet te veel meer herinnerd worden aan de bekeruitschakeling, maar opnieuw krijgen we een stugge Waalse ploeg voorgeschoteld en daar hebben we het altijd wat moeilijker mee”, stelt Amardeep Singh (30) vast. “In de beker trok Tertre Hautrage ook nog eens een laag blok op, dat zie ik zondag minder snel gebeuren. Enfin, Francs Borains beschikt logischerwijze over meer voetballende kwaliteiten, zodus.”

“Ik heb trouwens nog een leuk weetje, want in het seizoen 2011-2012 speelden we onze laatste wedstrijd in Boussu Dour oftewel de opvolger van Francs Borains die niet hetzelfde stamnummer heeft als de huidige club. Voor het te ingewikkeld wordt, ik weet nog dat we daar in Boussu met 1-2 gaan winnen zijn en daar teken ik nu met beide handen voor.” (lacht)

Aparte voorbereiding

De vraag is hoe de Suikerploeg er momenteel voorstaat na al die maanden zonder echte competitie. Want eerste nationale is nog andere koek in vergelijking met tweede amateur natuurlijk. “Voor een aantal jongens is dit sowieso een stap in het onbekende, maar ik geloof echt in deze groep. Gezien de kwaliteit die er voorhanden is, zouden we in staat moeten zijn om uit te groeien tot een stevige middenmoter”, meent de polyvalente ancien.”

“Over de resultaten in de voorbereiding kunnen we zeker niet klagen, alleen ons voetbal was niet altijd top. Dat heeft denk ik grotendeels te maken met de aparte voorbereiding die we gekend hebben. Onze stage in Oostenrijk is gewoon doorgegaan in juli en nadien waren we echt klaar voor de opbouw richting competitie. Maar dan komt het nieuws dat oefenmatchen wegvallen en dat de competitie uitgesteld wordt naar eind september. Ineens viel de focus weg en ik had het zelf ook lastig om meteen die knop om te draaien. De voorbije weken hebben we de draad weer opgepikt, maar ons voetbal swingt nog niet. We kunnen nog veel beter en hopelijk zien we daar tegen Francs Borains de eerste signalen van.”

Centraal achterin

Ondanks alles heeft Singh van de nood een deugd gemaakt in de lockdown, om terug te komen als de beste versie van zichzelf. “Ik heb echt de tijd genomen om aan mijn lichaam te werken en wat kracht bij te kweken”, vertelt hij. “Ik voel me veel beter dan een jaartje geleden toen ik nog met de naweeën kampte van mijn blessurestop. Ik heb lang gewacht en veel geduld gehad om weer op dit niveau aan te kunnen treden met Tienen en dan wil ik er graag meteen staan. Door de afwezigheid van Meeus en Farin start ik centraal achterin, maar ik zie voor mij toch vooral een plaatsje op het middenveld weggelegd.”