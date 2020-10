Alleen ex-club Rupel Boom staat nog tussen Dani Wilms (City Pirates) en mogelijke topaffiche in Beker van België: “Ik zal me dubbel plooien” Kevin De Munter

22u01 0 Sport in de buurt De competitiestart van City Pirates liep met nul op zes niet zoals gehoopt, maar komend weekend kunnen Dani Wilms en zijn maats even het hoofd vrij maken. Zaterdag spelen ze in de vijfde ronde van de beker van België namelijk een duel van alles of niets tegen Wilms’ ex-club Rupel Boom. Een interessante streekderby met een plaats in de trommel samen met de eersteklassers als inzet.

“We zullen vrank en vrij onze kans gaan, want er zijn geen punten te winnen of te verliezen”, zegt Wilms. “De favorietenrol is ook duidelijk voor Boom. Wij komen van derde amateur en zij zijn al jaren een gevestigde waarde in eerste. Dat zegt voldoende. Al zal zaterdag veel afhangen van de wil om te winnen. Als die bij ons groter is, zal het niveauverschil tussen de lijnen misschien kleiner zijn. Is Boom meer gebrand op de zege, dan zullen wij uit onze pijp moeten komen om een afstraffing te vermijden.”

“Maar daar gaan we dus niet van uit, want zeker op eigen veld moeten we dankzij onze technische bagage in staat zijn om het hen moeilijk te maken. Voorwaarde is dan wel dat bij iedereen de focus goed zit, want anders wordt, net zoals in de competitie, elk foutje afgestraft. We moeten er dus vol tegenaan en ervoor proberen te zorgen dat de kantelmomenten in de wedstrijd in ons voordeel uitdraaien.”

Geen rancune

Naast Wilms spelen met Somers en Ernst nog twee spelers met een verleden bij de Steenbakkers in Merksem, maar Wilms verliet Boom wel met een wrang gevoel. ”Of ik me extra wil bewijzen? (denkt na) De meeste mensen weten wel dat mijn passage er niet is verlopen zoals gehoopt. Maar die dingen gebeuren in het voetbal en ik voel geen rancune. Wel ga ik me voor tweehonderd procent dubbel plooien en zo City Pirates trachten te helpen de kwalificatie af te dwingen. Het belangrijkste voor mij is dat we als ploeg een goede prestatie neerzetten, waarop we kunnen bouwen richting onze volgende opdracht in de competitie. Maar de inzet zaterdag is duidelijk en iedereen wil die mogelijke affiche tegen een eersteklasser binnen halen. Antwerp of Beerschot (een andere ex-club van Wilms red.)? Doe me dan maar Beerschot.” (lacht)