Allan Deschodt en FC Gullegem openen competitie met drie matchen op één week tijd: “Meteen op de afspraak zijn” Piet Balcaen

25 september 2020

07u32 0 Sport in de buurt Het geduld van FC Gullegem werd door de coronacrisis bij SV Oudenaarde nog een weekje langer op de proef gesteld. Zaterdagavond (19.30u.) is het zover. Dan mogen ook de jongens van Allan Deschodt de competitie aanvatten. Ze doen dat in en tegenNinove. Woensdagavond (19.30u.) volgt dan een midweekmatch thuis tegen Oudenaarde, gevolgd door opnieuw een thuismatch op zaterdagavond (19.30u.) tegen Petegem. Meteen money-time dus?

“Inderdaad”, bevestigt Allan Deschodt. “De drie eerste matchen op acht dagen tijd, zullen richtingbepalend zijn voor het vervolg van de competitie. We hebben drie maanden keihard, doch eerder sportief doelloos, gewerkt. We kunnen onszelf nu op heel korte tijd belonen voor de geleverde inspanningen en moeten aldus meteen op de afspraak zijn.”

Vloek of zegen?

“Zo’n intensieve openingsweek van de competitie verhoogt natuurlijk de druk op de spelersgroep en club. Binnen goed een week zullen we weten of die opeenvolging van matchen voor ons een vloek of zegen zijn geweest? We zijn mentaal en fysiek klaar. Maar dat zullen onze tegenstanders ongetwijfeld ook zijn. Te beginnen zaterdagavond in Ninove, een nieuwkomer in de reeks. Het is altijd opletten geblazen om een competitie te openen tegen een promovendus. Ninove is ook niet zomaar een promovendus. Dat bewezen ze afgelopen woensdag nog in hun met 0-1 gewonnen openingsmatch tegen Zwevezele.”

Dubbeltje op zijn kant

Met jongens als Romero Gomez (ex-Deinze), Koen Persoons (ex-Lokeren), Matthias Schamp (ex-Winkel Sport) en André Ntambué (ex-FC Gullegem), om er los uit de vuist een paar te noemen, beschikt Ninove over heel wat ervaring. Met een De Wannemaker en Cor Gillis (ex-Winkel) staan er ook twee grote beren centraal in hun defensie. Een stevig blok dus dat je zomaar niet opzij zet. Ik verwacht een felbevochten wedstrijd. Willen we kans maken op succes in Ninove dan zullen we ons beste niveau moeten halen. Ik verwacht een dubbeltje op zijn kant. Maar dat zal niet anders zijn tegen Oudenaarde en Petegem. We treffen drie tegenstanders die een evenwaardig niveau hebben aan dat van FC Gullegem. Maar wil dat zeggen dat ik liever drie andere tegenstanders had getroffen in een voor ons cruciale week? Absoluut niet. In het begin van de competitie is iedereen er klaar voor.”