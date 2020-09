Aline Fobe: vier wedstrijden, vier doelpunten voor Herakles Werner Thys

28 september 2020

11u36 2 Sport in de buurt De dames van Herakles begonnen met zes op zes uitmuntend aan de competitie, maar beten de laatste twee speeldagen telkens met 1-2 in het zand. De club uit Lier verwelkomde dit seizoen Aline Fobe, die met haar ervaring de Herakles-jeugd een flink duwtje in de rug kan geven.

Het werd zondag een speeldag met gemengde gevoelens bij Herakles. De mannen grepen hun eerste punten van het seizoen met een zeer knappe 2-1 zege – doelpunten van Romain Devillé en Charlie Van Damme – tegen titelfavoriet Léopold, terwijl de vrouwen geen vervolg konden breien aan hun ijzersterke competitiestart: 1-2 tegen datzelfde Léopold. De 27-jarige Aline Fobe scoorde het Herakles-doelpunt op strafcorner. Niet het eerste doelpunt voor Fobe, want ook tijdens de eerste drie speeldagen trof ze telkens één keer raak op pc.

“Met dit team kunnen we het elke tegenstander lastig maken”, zegt Fobe. “Dat bewezen we trouwens met overwinningen op de openingsspeeldagen tegen Watducks en Victory. In dit kampioenschap zijn veel teams aan elkaar gewaagd. Alle ploegen willen de play-downs vermijden en omdat na dertien speeldagen de rekening wordt gemaakt, is elke match echt wel belangrijk. Daarom is het zeer jammer dat we tegen Léopold punten lieten liggen. Het lag niet aan de tactiek, wel aan de speelsters. Aan de bal waren we niet sterk genoeg. Léopold wilde de overwinning meer.”

Hockeyen met zus

Vorige week bracht Fobe met Herakles een bezoek aan Braxgata, de club waar ze de voorbije negen seizoenen speelde. “Toch wel een speciaal gevoel”, aldus Fobe. “Bij wijze van spreken ken je die speelsters beter dan enkele meisjes van je eigen ploeg. Ook in Boom verloren we jammer genoeg met het kleinste verschil.”

Na negen jaar bij Braxgata, besloot Fobe dus om de overstap te maken naar Herakles. “Ik ben hier opgegroeid en het leek me het geschikte moment om naar mijn thuisclub terug te keren”, zegt ze. “Het is de bedoeling om hier mijn carrière af te sluiten. Neen, dat is nog niet voor meteen, maar tien jaar heb ik ook niet meer voor de boeg, hé (lacht). Ik kijk er ook naar uit om bij Herakles samen met mijn zus Louise te spelen. Misschien is dat volgend jaar reeds mogelijk. Zij combineert momenteel studies en hockey aan de Ohio State University.”

Red Panthers: ‘on hold’

Fobe doorzwom al heel wat hockeywatertjes. Bij de Red Panthers stond ze jarenlang in de defensie. Na de nederlaag in de olympische kwalificatiematchen tegen China, vorig jaar in oktober, besloot ze haar carrière bij de nationale damesploeg on hold te zetten. “De laatste acht jaar stak ik veel energie in de Red Panthers”, aldus Fobe. “Ondertussen werk ik voltijds en wil ik me meer focussen op het werk én plezier maken. Uiteraard kwam die nederlaag in China keihard aan. Ik maakte reeds een WK en enkele EK’s mee, maar de Spelen blijven een leemte. Of ik ooit nog in het shirt van de Red Panthers zal spelen ? Voorlopig is dat absoluut nog niet aan de orde, maar de deur volledig sluiten doe ik niet.”