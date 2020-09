Ali Yildiz en SK Londerzeel voor komst van leider Hoogstraten: “Ik voel dat we in stijgende lijn aan het gaan zijn” Adriaan Schepers

30 september 2020

18u08 0 Sport in de buurt SK Londerzeel ontvangt zaterdagavond Hoogstraten in tweede nationale B. De Antwerpenaren zijn het seizoen gestart met zes op zes, Londerzeel met één op zes. Ali Yildiz (28) erkent de moeilijkheidsgraad van deze partij, maar wil het positieve van de match in Berchem meenemen om een eerste driepunter te kunnen behalen.

“Hoogstraten is voor mij geen onbekende ploeg”, opent hij het interview. “Ik ken hen nog van toen ik bij Duffel speelde en ook van de jaren voordien in tweede nationale. Hoogstraten heeft momenteel twee keer gewonnen, zeven goals gemaakt en maar eentje tegen. Dat zijn cijfers die veel zeggen. We zullen op onze hoede moeten zijn, want makkelijk gaat het zeker niet worden.”

Toch heeft hij er vertrouwen in. “We hebben afgelopen weekend op bezoek bij Berchem een reactie getoond na de zware thuisnederlaag tegen Cappellen, die overigens fel overdreven was. Van die match op Berchem wil ik vooral het positieve onthouden en dat is dat we de kansen hadden om aanspraak te kunnen maken op meer. In plaats van een punt hadden het er zeker drie kunnen en misschien wel moeten zijn. Aan het benutten van die kansen moeten we blijven werken. Wie weet lukt het zaterdag tegen Hoogstraten wel vlot. Het zou zomaar kunnen.”

De nieuwe nummer tien van SK Londerzeel kwam over van Dessel nadat hij tot eind vorig jaar nog actief was bij het ondertussen failliete Duffel. En hij was niet de enige: “Klopt. Ook de coach, Ilkan Cavuz en Dennes De Kegel stapten mee over van Duffel naar Londerzeel. Dat vergemakkelijkte de integratie toch wel wat, zeker ook met de trainer. Ik weet waar hij voor staat en wat hij wil en daar wil ik mee voor gaan. Dat zal met de ganse ploeg moeten gebeuren, een ploeg die helemaal nieuw is. De voorbije twee matchen stonden er negen nieuwe namen aan de aftrap. Dat is niet altijd even makkelijk op het vlak van automatismen, maar ik voel wel dat we in stijgende lijn aan het gaan zijn. En dat gaat alleen maar beter worden naarmate we meer matchen met inzet blijven spelen.”

Scorende tien

“Zelf ben ik meer een scorende tien dan een spelmaker. Mijn doel is steeds om beter te doen dan het voorbije seizoen. Dat was nu wel een heel speciaal seizoen door de gekende omstandigheden, maar ik spiegel me aan mijn cijfers van bij Duffel. Daar scoorde ik tot aan de winterstop dertien keer in zeventien matchen. En dan moet je weten dat ik de eerste drie à vier matchen tijd nodig had om me aan te passen aan die ploeg. Dat is bij SK Londerzeel nu ook het geval, dus ongerust maak ik me zeker niet. Ik wil bij deze club minstens even mooie cijfers kunnen behalen.”

