Alexander Seynaeve met KFC Merelbeke naar Daknam: “Deze match wil niemand missen” Xavier De Naeyer

01 oktober 2020

18u07 0 Sport in de buurt Na de 1-1 bij Wetteren staat Merelbeke zaterdagavond voor een fraaie affiche tegen Lokeren-Temse op Daknam. Het wordt voor Alexander Seynaeve en zijn ploegmaats het derde duel in zeven dagen tijd.

Net als zondag tegen Olsa Brakel deelde Merelbeke woensdagavond de punten in de derby op Wetteren. Alexander Seynaeve, die al twee keer een degelijke prestatie afleverde, is niet ontevreden met twee op zes. “Zeker na zo’n onregelmatige voorbereiding”, geeft de linksachter aan. “We begonnen toch met twijfels aan de openingsmatch tegen Olsa Brakel. Het werd een goede wedstrijd van ons, waarin we drie loepzuivere kansen kregen om te scoren. Er zat meer in dan een punt, maar gezien de woelige weken ervoor mochten we tevreden zijn. Na woensdag blijven we eerder met gemengde gevoelens achter. We kregen niet dezelfde kansen als tegen Olsa Brakel, maar pakten toch een voorsprong in een evenwichtige eerste helft. Na de pauze kregen we het moeilijker om op te bouwen, werden de ruimtes tussen de linies te groot en kwam Wetteren met een afgeweken afstandsschot op 1-1. Beide teams kregen kleine kansjes, maar 1-1 is volgens mij de juiste uitslag. Het is positief dat we nog niet verloren, al had het ook vier op zes kunnen zijn. Daarmee konden we iets comfortabeler naar Lokeren toeleven.”

Daknamstadion

Zaterdag trekt Merelbeke naar de nieuwe fusieploeg Lokeren-Temse, dat bovenin wordt verwacht. Een duel waar elke Merelbekenaar naar uitkijkt, al valt af te wachten hoe het team recupereert van de voorbije twee wedstrijden. “Dat de fysieke paraatheid een rol zal spelen in de derde match op een week tijd, lijkt me inderdaad logisch. Lokeren heeft ook slechts twee op zes en zal dus geprikkeld zijn om voor eigen volk te winnen. Gelukkig volgt voetbal niet altijd de logica. Dit is voor ons een affiche die niemand wil missen. Er zal veel publiek zijn, wellicht meer dan de meesten onder ons ooit meemaakten. Dat kan tot zenuwen leiden, maar dat hoeft niet per se iets negatief te zijn. In tegenstelling tot tegen Olsa en Wetteren moeten we nu onze wil niet opleggen en kunnen wij de kat uit de boom kijken.”