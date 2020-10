Alessandro Patias bezorgt Halle-Gooik tegen Lier opnieuw dubbele cijfers: “Onze start was een echte voltreffer” Erik Vandeweyer

10 oktober 2020

00u13 0 Sport in de buurt Halle-Gooik heeft weinig moeite ondervonden om een te beperkt Lier opzij te zetten. De 11-1- eindscore geeft een duidelijk beeld van de waardeverhoudingen tussen beide ploegen. Na vier speeldagen blijven de Pajotten als enige ploeg ongeslagen in eerste nationale.

Halle-Gooik begon nochtans niet zonder zorgen aan de partij. Edu zal nog een maand buiten strijd zijn. Leo Carello werd aan de geblesseerdenlijst toegevoegd. “De voorbije weken zakte ik tijdens de matchen al enkele keren door de knie. Het was een gek zicht. Ik kronkelde van de pijn. Twee minuten later was die evenwel verdwenen en kon ik weer voortspelen. Mensen moeten gedacht hebben dat ik komedie speelde, maar dat was niet waar. Onderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat een ligament in de knie geraakt is. Ik mag blijven trainen, maar preventief werd me drie weken rust voorgeschreven. De kalender is me gunstig. Ik mis de matchen tegen Lier, Borgloon en Malle-Beerse.”

Gebroken vingers

Ook Rafael Teixeira raakte geblesseerd. “Op training kwam ik in botsing met ploegmaat Franco Jelovcic. Hij bleef staan, ik niet. Het gevolg was dat ik twee vingers brak. Met een gepast verband kon ik toch spelen tegen Lier. Wellicht zal ik nog twee weken last hebben van de blessure.”

Meteen druk

De Pajotse grootmacht pakte meteen uit met verschroeiend zaalvoetbal. Alessandro Patias eiste andermaal een hoofdrol op. “Tomic had al na twee minuten de score geopend. We troffen twee keer het doelhout, maar bleven druk zetten. Ik kon zelf eerst een collectieve aanval afronden en daarna met de bal in doel lopen. Meteen stond het 3-0 en was de match na zeven minuten gespeeld. Onze start was een echte voltreffer. Lazarevic dikte aan met een lage schuiver. Op mijn aangeven mocht Jelovcic de forfaitscore voor de rust al op het bord zetten. Diogo tekende finaal voor de 6-0-ruststand.”

Mindere tweede helft?

In het begin van de tweede helft kende Halle-Gooik een dipje. Het duurde volle negen minuten vooraleer er opnieuw gescoord werd. Alessandro Patias nuanceert. “We scoorden dan wel drie keer in één minuut. Grello, Tomic en Diogo scoorden elk één keer. We wonnen die tweede helft ook met 5-1. Zelf raakte ik halverwege de tweede helft geblesseerd aan de knie. Ik had echt pijn, maar kon de ernst moeilijk inschatten. Het leek me raadzamer om geen risico te nemen en naar de kant te gaan. Aan de zijlijn zag ik hoe Grello en Jelovcic voor de 11-1-eindscore zorgden.”

Goede ouverture

Met vier op vier is Halle-Gooik uitstekend aan het seizoen begonnen. Alessandro Patias scoorde in iedere match. “Het is voor een pivot natuurlijk leuk om te scoren. Daar leeft een spits van. Toch vind ik het veel belangrijker dat we de punten pakten met goed voetbal. Alle andere ploegen zijn al na vier matchen op achtervolgen aangewezen. Dat motiveert.”

Doelpunten: 2’ Tomic (1-0), 7’ en 10’ Patias (2-0 en 3-0), 14’ Lazarevic (4-0), 17’ Jelovcic (5-0), 18’ en 29’ Diogo (6-0 en 7-0), 29’ Grello (8-0), 29’ Tomic (9-0), 35’ Grello (10-0), 28’ Bouzerda (10-1), 39’ Jelovcic (11-1).