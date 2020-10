Alec Faulkner en Rhodienne-De Hoek worden alweer niet beloond: “We moeten zeker positief blijven” DRIES CHARLIER

04 oktober 2020

21u44 0 Sport in de buurt Het lukte Rhodienne-De Hoek zaterdagavond alweer niet om een goede prestatie om te zetten in puntengewin. Het verloor op bezoek bij Avanti Stekene met 1-0 en blijft zo met een één op negen achter.

“Vanaf het eerste fluitsignaal zaten we meteen in de wedstrijd en stond ons blok goed”, schetst verdediger Alec Faulkner het verloop van de wedstrijd. “In de eerste helft belandde een bal van Stekene op de paal, maar voor de rest gaven we zeer weinig kansen weg. We hadden het wel wat moeilijk om zelf deftige kansen te creëeren aangezien ook Stekene zeer goed stond.”

“In de tweede helft hadden we het gedurende een tiental minuten moeilijk en kreeg de thuisploeg redelijk wat kansen, maar de score bleef onveranderd. Een kwartier voor affluiten floot de scheidsrechter onterecht een penalty en kwam de 1-0 op het scorebord. Nadien probeerden we te duwen om nog die gelijkmaker te scoren, maar helaas raakte de gelijkmaker niet binnen.”

Seizoen duurt nog lang

In de eerste wedstrijd van het seizoen pakte Rhodienne-De Hoek nog een punt op het veld van Voorde Appelterre (2-2). Vorige week ging het nipt de boot in tegen Wolvertem Merchtem (2-3). Het zit dus niet echt mee. “Dat we na alweer een goede prestatie met lege handen achterbleven? Ja, dat is natuurlijk zeer teleurstellend. We zijn wel progressie aan het maken en dat zal vroeg of laat beloond worden.”

Faulkner beseft dat positief blijven belangrijk is. “Natuurlijk. We zijn nog maar drie wedstrijden ver, dus we moeten zeker positief blijven. Het seizoen duurt nog lang.” Op woensdag 14 oktober speelt Rhodienne-De Hoek haar volgende thuiswedstrijd. Het ontvangt dan Jong Lede dat na evenveel wedstrijden maar één punt meer telt.

Eerste minuten op dit niveau

Faulkner lijkt het vertrouwen te hebben van trainer Dieter Van Dionant. Die laatste haalde de verdediger afgelopen zomer weg bij Sterrebeek. “Ik ben wel vrij tevreden met mijn eerste minuten in derde nationale, ongeacht het feit dat we nog maar één punt hebben.”

“Het is natuurlijk een veel hoger niveau dan tweede provinciale, waar ik vorig jaar nog speelde. Dat ik de stap wel vlot verteerd lijk te hebben? Makkelijk was en is het zeker niet. Ik heb hard moeten werken om er te staan. Het harde werk is zeker nog niet voorbij.”