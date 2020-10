Achel-coach Jan Meertens na verlies tegen Menen: “Bezoekers waren over de hele lijn beter” Koen Wellens

11 oktober 2020

12u19 0 Sport in de buurt Tectum Achel heeft zijn eerste punt in het nieuwe seizoen te pakken. De Noord-Limburgers gingen in eigen huis onderuit na een vijfsetter tegen Menen. Ondanks het verlies dus toch een punt voor Achel. Coach Jan Meertens had geen problemen om te erkennen dat de West-Vlamingen beter waren. “Ik zag een constant Menen terwijl er bij Achel te veel hoogtes en laagtes waren”, reageerde de Nederlander.

Omdat Achel op de openingsspeeldag mooie dingen liet zien tegen Maaseik, waren de verwachtingen hoog voor de wedstrijd tegen Menen. De Achelaren waren echter ook gewaarschuwd want Menen pakte een week geleden verrassend de volle buit op het veld van Aalst. De West-Vlamingen toonden zich ook in de Koekoek heel gretig. Achel kwam dan wel twee keer op voorsprong, het was uiteindelijk Menen dat de beste eindspurt in huis had. “Ik noem dit een verdiende nederlaag”, zegt Jan Meertens. “Menen was op alle fronten beter. Bij ons waren er verschillende spelers die onder hun niveau presteerden. Als dat dan de sterkhouders zijn, wordt het moeilijk. Dat kan natuurlijk gebeuren, je kan niet elke week top zijn.”

Achel had het vooral moeilijk met de stevige receptie bij Menen waardoor de bezoekers vlot konden opbouwen. “Dat is de grote verdienste van Menen. Wij hebben op geen enkel moment kunnen inbreken op de stevige afweer. De bezoekers konden makkelijk controleren en met iemand als Lapkov in de afwerking hadden ze duidelijk een veel sterker wapen. Wij kunnen daar jammer genoeg niemand tegenover zetten.” Duidelijke analyse dus van de Achel-coach die zijn ploeg in de slotfase van set vier toch op voorsprong zag komen. De kloof was bij 22-21 niet groot, maar op dat moment had de thuisploeg wel de beste papieren op weg naar setwinst en een 3-1 overwinning.

Zuur gevoel

“Wij hadden op dat moment inderdaad uitzicht op winst. Niet kunnen winnen, komt dan hard aan”, klinkt het ook bij Tim Smit. De Nederlandse middenman had een zwaar avondje en erkent dat Achel geen al te best volleybal bracht. “Dat is zo, maar op het moment dat je 2-1 voorstaat en dicht bij nieuwe setwinst bent, speelt dat eigenlijk geen rol. Verliezen is nooit leuk.”