Aarschottenaar Dillen Geleyns wint met Young Leuven Bears in Aarschot Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

10u40 0 Sport in de buurt Leuven Bears B – de Young Leuven Bears – wonnen dit weekend de derby tegen Aarschot met duidelijke 61-80 cijfers. Na twee speeldagen staat de ploeg ongeslagen aan de leiding in Top Division 2. Zondag wacht er Leuven Bears een nieuwe derby. Dan komt Bavi Vilvoorde over de vloer.

Een derby geeft altijd een speciaal gevoel, maar het treffen tussen Aarschot en Leuven was voor Dillen Geleyns wel heel bijzonder. “Ik woon in Aarschot en heb nog bij GSG gespeeld. Ik werk als leraar LO in het Elzenhof. Dat is een school in Aarschot voor buitengewoon onderwijs. Het is een hele leuke job met veel uitdagingen en daar hou ik wel van. Aarschot neemt dus een bijzondere plaats in mijn leven in, maar zaterdag stond ik voor één keer aan de andere kant. het hoeft dus geen betoog dat ik echt wel uitkeek naar de grote derby.”

Verdiende zege

Op de overwinning van de Young Leuven Bears viel weinig aan te merken. Dillen Geleyns knikt instemmend. “Enkel in het eerste quarter was ons spel belabberd. We incasseerden toen 23 punten. Defensief stond een en ander niet op punt. Ik denk niet dat Aarschot de laatste tijd vaak zo voortvarend uit de startblokken is geschoten. We hebben bijgestuurd en in het tweede quarter kwam de tegenstander niet verder meer dan negen punten. Het derde quarter is vaak ons sterkste. Dat was nu niet anders.”

Goede start

Met twee op twee schoot Leuven B prima uit de startblokken. Dillen Geleyns heeft daar een logische verklaring voor. “De meeste spelers trekken al enkele jaren samen op. We kennen elkaar door en door en maakten het groeiproces van eerste landelijke naar Top Division 2 mee. Iedere speler of coach wil altijd beter doen dan het jaar voordien. Op zich is dat logisch, maar in ons geval is dat zeer moeilijk. We kenden een uitzonderlijk sterke campagne en eindigden op de tweede plaats. Ik ga me dan ook niet vastpinnen op een plaats, maar het is wel de bedoeling dat we opnieuw meespelen met de top. In de media noemde iemand me recent een ancien. Ik verwonderde me daarover, omdat ik pas vijfentwintig ben. De journalist had evenwel gelijk. Elke pion is in ons team ook belangrijk. Louis Delcour sukkelt momenteel met een blessure. Toch geeft hij ons zijn ervaring door.”

De concurrentie

Dillen Geleyns weet uit welke hoek de wind de komende maanden zal waaien. “Oostkamp zal onze naaste belager worden. Ze proberen al enkele jaren om te promoveren en lijken me steeds sterker te worden. Weinig ploegen zullen in West-Vlaanderen iets kunnen rapen. Dat mocht Aarschot al ondervinden op de eerste speeldag, toen ze in Oostkamp met een veertiger verschil verloren.”