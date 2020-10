Aaron Vanpoucke na lange vlucht in Waalse Pijl: “Ooit achterstand op Vansevenant verkleinen of dichten” Hans Fruyt

01 oktober 2020

14u31 0 Sport in de buurt In de schaduw van Mauri Vansevenant reed Aaron Vanpoucke (22) zich tijdens de Waalse Pijl in de kijker. De Adegemnaar van Sport Vlaanderen-Baloise, die zondag Luik-Bastenaken-Luik rijdt, kraakte bij de tweede passage op de Muur van Hoei.

Kort na de start van de Waalse Pijl ging tweedejaarsprof Aaron Vanpoucke op pad met Mauri Vansevenant, Matthijs Paasschens en Marlon Gaillard. Dit kwartet liep tot bijna tien minuten uit, maar viel tijdens de tweede doortocht op de Muur van Hoei uit elkaar. Vanpoucke en Gaillard moesten Paasschens en Vansevenant laten rijden. Nadien ging ook Paasschens overboord en deed de 21-jarige Vansevenant een gooi naar winst. Tot hij in een bocht in de struiken dook.

“Vansevenant was de sterkste”, benadrukt Vanpoucke. “Op de beklimmingen kneep hij ons zachtjes dood. Voor mij was het jammer dat ik die tweede passage op de Muur van Hoei niet overleefde. Vansevenant is een jaartje jonger. Toch hoop ik ooit het verschil kleiner te maken of helemaal uit te gommen.”

Contractverlenging

In de schoot van Sport Vlaanderen-Baloise krijgt Aaron Vanpoucke de kans verder te ontwikkelen. Hij verlengde onlangs z’n verbintenis. Zijn studies kinesitherapie branden op een laag pitje. “In het eerste deel van de coronacrisis kreeg ik plots meer tijd en heb ik wat gestudeerd”, verduidelijkt Vanpoucke. “Ik hoop dat ik tegen het einde van dit academiejaar mijn bachelordiploma heb. Daarna zien we wel wat er gebeurt. De komende weken ligt het accent enkel en alleen op koersen. Zondag rijd ik Luik-Bastenaken-Luik, ook de Brabantse Pijl van 7 oktober staat op mijn programma. Ik ging normaal de Amstel Gold Race rijden, maar die klassieker is intussen geschrapt. Misschien zal ik tijdens het weekeinde van 10 en 11 oktober Gent-Wevelgem of Parijs-Tours kunnen rijden.”

Wat de afsluiter van een bizar seizoen ook wordt, Aaron Vanpoucke is in elk geval op dreef. Vorige zondag sloot hij Parijs-Chauny als tiende af, vorige week dinsdag bolde hij aan het einde van het BK in Anzegem als elfde binnen. “Ik hoop dat ik in 2021 een normaal seizoen kan afwerken”, besluit Vanpoucke. “Vorig jaar brak ik twee keer het scafoïd van de pols, dit seizoen stuurde de coronapandemie alles in de war.”