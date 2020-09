Aaron Belpaire en Blankenberge hebben competitiestart niet gemist: “Missie volbracht” Steve Dinneweth

24 september 2020

13u58 0 Sport in de buurt KSC Blankenberge heeft de vorm van de afgelopen weken in de beker naadloos doorgetrokken naar de start van de competitie in eerste provinciale. Woensdagavond won het team van trainer Steve Swaenepoel met 1-3 van Rumbeke. Zondag volgt de verplaatsing naar nieuwkomer Heestert.

Blankenberge heeft de loodzware duels in de beker van België klaarblijkelijk goed verteerd. Na de stuntzege van afgelopen weekend tegen Racing Club Gent hing de kwalificatie voor de vijfde ronde en de mooie verplaatsing naar traditieclub Seraing zowaar nog even aan een zijden draadje.

Klacht van Racing Club Gent

Gent diende immers een klacht in omwille van het feit dat er bij de kustploeg geen twee U21-spelers op het wedstrijdblad stonden, maar op aandringen van hun trainer en Blankenbergenaar Jannes Tant werd dit daags nadien weer ingetrokken. “We waren ons helemaal van geen kwaad bewust”, stelt sportief verantwoordelijke Alain Brusselle. “Ik ben mijn beste vriend Jannes en Gent echter bijzonder dankbaar voor dit mooie gebaar. Gelukkig heeft de vriendschap en het sportieve geprimeerd, zodat we straks alsnog een uniek moment kunnen beleven in onze clubgeschiedenis.”

Heestert niet onderschatten

Geen vuiltje aan de lucht dus in Rumbeke, waar de eerste driepunter van het nieuwe seizoen meteen een feit werd. “We hadden het even moeilijk in de eerste helft, wat vrij normaal is na de zware bekermatch met verlengingen tegen Gent”, vertelt verdediger Aaron Belpaire. “Het was bovendien toch weer wat wennen, want je kunt de sfeer van de competitie niet vergelijken met de bekercampagne. We wilden absoluut starten met een zege en zijn in onze opzet geslaagd. Heestert maakte de stap van tweede provinciale naar eerste en liet al direct zien dat we hen niet zullen mogen onderschatten. Geen enkele ploeg trouwens in deze reeks. Mijns inzien is onze kern versterkt. We hebben op elke positie minstens één waardige vervanger en dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen, temeer nu de wedstrijden elkaar in ijltempo opvolgen”, klinkt het tot besluit.